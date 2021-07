Les Insulaires se débarrassent graduellement de leur masque

Le port masque n’est plus obligatoire dans la province depuis vendredi.

La nouvelle directrice du Marché des fermiers de Charlottetown, Lena Teichrib, explique qu’à la suite de l’annonce des autorités de l’île, les questions étaient nombreuses de la part des clients et des commerçants ayant des stands au marché.

C’était chaotique! , raconte Mme Teichrib en riant.

Plusieurs questions et des discussions ont eu lieu, parce que ce n’était pas si évident que cela, mais je dirais que les gens préfèrent continuer à porter le masque. Une citation de :Lena Teichrib, directrice du Marché de fermiers de Charlottetown

Au marché, la grande majorité des clients ont préféré garder leur masque samedi, selon Lena Teichrib.

Je dirais qu’au début, 80 % [des personnes portaient un masque], alors que 20 % ne le portaient pas. Les clients se sentent plus confortables de porter le masque, c’est sûr , explique-t-elle.

Lena Teichrib, la nouvelle directrice du Marché de fermiers de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Client du marché, Gordon Craig ne portait pas de masque samedi.

J’avais oublié de l’apporter aujourd’hui, et je me suis senti un peu mal au départ, mais plusieurs personnes ne le portaient pas non plus. Une citation de :Gordon Craig, client du Marché des fermiers de Charlottetown

Il ajoute qu’il se sent désormais assez à l’aise de ne plus porter le masque, compte tenu des données épidémiologiques de la province.

Gordon Craig affirme qu’il le portera uniquement lorsque l’établissement le demandera.

On vit dans l’endroit le plus sécuritaire au monde, d’après moi , explique-t-il.

L’île ne recense qu’un cas actif de COVID-19 à l’heure actuelle.

Gordon Craig ne portait pas de masque lors de ses courses au Marché des fermiers de Charlottetown, samedi. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Charles Duguay, un autre client du marché, a gardé, quant à lui, son masque la plupart du temps.

Il a déclaré que lors des prochaines courses, sa décision de porter ou non le couvre-visage devra s’appuyer sur l’achalandage de l’établissement.

S’il n’y a personne au magasin, peut-être que je ne porterai pas le masque, mais autrement, j’apporterai mon masque avec moi, s’il y a trop de monde, on met le masque, et on protège tout le monde. Une citation de :Charles Duguay, client du Marché des fermiers de Charlottetown

Selon la santé publique, les commerces qui désirent maintenir l’obligation du port du masque à l’intérieur de leur établissement peuvent le faire s’ils le souhaitent.

Le Marché des fermiers de Charlottetown laisse la décision de porter ou non le masque à sa clientèle.

Charles Duguay, client du Marché des fermiers de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Des gens de plus en plus à l’aise

Steve Murphy, copropriétaire du Blue Mussel Café à Rustico Nord, fait état de variations dans le nombre de personnes portant le masque au fil des heures à son établissement.

Selon lui, le nombre de personnes qui ne portaient pas de masque augmentait graduellement.

Ce que je constate, c’est qu’une majorité écrasante de personnes sont prêtes à retirer les masques. Une citation de :Steve Murphy, copropriétaire du Blue Mussel Café à Rustico Nord

Steve Murphy explique qu’il s’agit d’une période d’adaptation et que les gens se sentiront naturellement de plus en plus confortables de se débarrasser du masque.

Il ajoute que dans la soirée de samedi, environ 60 % de ses clients ne portaient pas de masque, alors que 35 % le portaient.

Parmi ces 35 %, 10 % ont retiré leur masque après avoir remarqué que d’autres ne le portaient pas , précise-t-il.

Steve Murphy est copropriétaire des restaurants Slaymaker and Nichols à Charlottetown et Blue Mussel Café à Rustico Nord. Photo : (Tony Davis/CBC)

La santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard encourage néanmoins toutes les personnes âgées de 12 ans et plus qui n’ont pas encore les deux doses du vaccin contre la COVID-19 à continuer à porter le masque.

Les employés des entreprises offrant des services au public, notamment les restaurants et les épiceries, ainsi que les professionnels du réseau de santé de l’île sont toujours tenus de porter le masque.