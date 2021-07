Allégations de harcèlement sexuel contre la Faculté de musique de l'Université de Toronto

L'Université de Toronto dit que la nouvelle doyenne de sa Faculté de musique donnera plus de détails au cours des prochaines semaines sur ce qu'elle compte faire à la suite d'allégations d'inconduite et de harcèlement sexuel dans le département.

La doyenne Ellie Hisama, qui est entrée en poste le 1er juillet, a déjà commencé à tenir des consultations, indique l'Université.

À la fin juin, un groupe d'étudiants a érigé une corde à linge sur le campus où étaient épinglés des messages au sujet de présumés exemples de harcèlement sexuel.

Dans des lettres ouvertes publiées en ligne, des étudiants, des professeurs et des représentants syndicaux se sont aussi plaints de présumés cas de racisme, de discrimination et de censure à la Faculté de musique au fil des années.

La présidente de l'association des étudiants de premier cycle en musique (FMUA) dit qu'un changement « institutionnel » est nécessaire.

Nous avons absolument besoin de changement, parce que ça dure depuis des décennies. Assez, c'est assez. Une citation de :Ness Wong, présidente de l'association des étudiants de premier cycle en musique

L'Université de Toronto dit chercher à s'attaquer au problème.

L'institution affirme se « préoccuper profondément » de la sécurité et du bien-être des étudiants et des employés. La direction ajoute que ses centres contre la violence sexuelle et le racisme participent à l'élaboration de solutions.

Avec des renseignements fournis par Angelina King de CBC News