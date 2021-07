Des Winnipégois célèbrent le sacre italien à l’Euro

Ça veut tout dire pour moi. On l’attendait depuis 2006, je suis sans mot , a lancé Gianluca Foderaro, qui était avec un groupe d’amis drapé de vert, de rouge et de blanc.

L’Italie avait ravi le titre de la Coupe du monde en 2006, mais n’avait pas remporté le championnat européen depuis 1968.

Les Italiens se sont imposés aux tirs au but 3 à 2 après un match qui s’est terminé 1 à 1 au stade Wembley à Londres.

M. Foderaro s’est réjoui de la résilience italienne.

Les Anglais disaient que le trophée revenait à la maison, mais en réalité il vient à Rome. Ils ont beaucoup parlé, mais je veux dire, nous les Italiens, on s’en sort toujours , a-t-il ajouté.

Devant le Bar Italia, Genio Cisternino, brandissant un grand drapeau, saluait la passion italienne.

Ce n'est que le début pour l’Italie. Je vous dis que ce qu’on voit en ce moment, c’est la fierté des Italiens. Vous avez vu la façon dont on a arrêté les buts et dont on célèbre. Tout est passionné quand nous sommes italiens , a-t-il déclaré.

Avec la finale de l'Euro, les Azzurri sont invaincus pour un 34e match de suite, ce qui est un record national. Il y a quatre ans, l’équipe a connu des moments sombres alors qu’elle n’était pas parvenu à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

Avec des informations d'Associated Press