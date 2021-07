Un comité pour se pencher sur l’avenir du Manoir du Saguenay

Selon un avis public émis par l’entreprise, les personnes désireuses d’en faire partie ont jusqu’au 20 juillet pour se manifester.

Le comité devra émettre des recommandations quant au sort qui pourrait être réservé au Manoir du Saguenay à proprement parler, mais aussi par rapport à la préservation des œuvres d’art, des objets patrimoniaux et des archives liés à ce bâtiment.

Le coordonnateur à la muséologie du Centre d’histoire Arvida, Alex Hubert, espère de tout cœur que l’exercice sera fructueux.

Comme il ne siégera pas sur le comité, il se permet d’y aller d’une suggestion destinée aux futurs membres de cette entité.

L’expertise que je possède en matière de patrimoine me laisse penser que plus on se rapproche de la fonction originelle d’un bâtiment, plus on a de chances d’assurer sa pérennité.

Une citation de :Alex Hubert, coordonnateur à la muséologie du Centre d’histoire Arvida