Lettre à cœur ouvert des urgentistes du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Les médecins des urgences du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, exaspérés face à la pénurie de personnel qui se creuse, alertent sur une possible fermeture des services dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Heures supplémentaires obligatoires, détérioration du climat de travail, absences pour invalidité à long terme, concurrence déloyale des agences de placement... il est temps d’agir, écrivent-ils, en revalorisant les conditions salariales, le recrutement et la rétention des soignants.

La pénurie de personnel s’aggrave de mois en mois, rendant la situation intenable, et ce, dans un contexte d’alourdissement de la clientèle , décrivent les signataires en prévenant que la situation des ressources humaines est sur le bord de l’effondrement .

Au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, les heures supplémentaires obligatoires atteignent des proportions stratosphériques . Il y a une limite à tirer l'élastique , dénoncent les médecins.

Ils expliquent que depuis le début de la pandémie, les départs des soignants ont dépassé les arrivées des nouvelles recrues, que nombre de lits en soins intensifs doivent être fermés faute de personnel et qu’à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, la moitié des postes d’infirmières et les trois quarts de ceux d’inhalothérapeute restent vacants.

Le temps supplémentaire obligatoire s’est imposé comme l’ultime recours face à la rupture de service, alourdissant la charge de travail, le fardeau émotionnel et la détérioration du climat de travail, et poussant les employé(e)s à quitter le navire en détresse. Une citation de :Les médecins des urgences du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Les agences de placement en cause

Le réseau public ne peut faire compétition aux agences de placement où les conditions d’embauche sont plus avantageuses, disent-ils. Là, les horaires flexibles et raisonnables , l’absence de temps supplémentaire obligatoire et la rémunération plus concurrentielle détournent les ressources du réseau public.

Cette ponction, fort onéreuse pour le réseau public, est intenable et doit cesser. Une citation de :Les signataires de la lettre ouverte

Les urgentistes précisent que le rôle des agences de placement est essentiel surtout dans les zones rurales, mais qu’elles ne doivent en aucun cas exacerber les difficultés vécues dans nos grands centres .

La mauvaise gestion des lits hospitaliers – dont 5 à 10 % sont occupés par des patients en attente d'une autre place – contribue au débordement des urgences et au recours à une médecine de corridor avec des civières placées dans des couloirs, faute d'espace.

Les urgentistes rappellent au gouvernement la nécessité de revaloriser la profession, financièrement notamment, mais aussi de revoir les normes d'encadrement et de lutter contre la pénurie infirmière. Sans cela, la fermeture de services d'urgence du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal pourrait concerner un demi-million d'usagers, préviennent-ils.