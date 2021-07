Steve Hill et Matt Lang énergisants au FEQ

Steve Hill avait hâte de fouler à nouveau une scène du Festival d’été de Québec.

Il y a parmi les spectacles les plus importants de ma carrière, que j’ai faits ici, mes meilleurs souvenirs. J’ai ouvert pour les ZZ Top, Santana et Jeff Beck. J’ai rencontré beaucoup de mes héros, ici, au Festival d’été de Québec , s’est remémoré Steve Hill avant de donner son spectacle au Manège militaire.

La salle était comble avec ses 500 spectateurs maximum, en cette période de pandémie.

L’artiste, fidèle à sa réputation de guitariste hors pair, a entamé la soirée en interprétant trois chansons de son plus récent album, intitulé Desert Trip. Les morceaux I Won’t, Evening Star et Daysont ouvert le spectacle tout en douceur.

Entouré de cinq musiciens

Mais Steve Hill réservait une surprise de taille aux spectateurs. Rompant avec ses habitudes d’homme-orchestre des dernières années, il a livré un spectacle accompagné, en bonne partie, par cinq musiciens.

Ce choix s’est avéré porteur; la complicité musicale, l'énergie et les décibels étaient au rendez-vous. Une mention spéciale à l’excellente section de cuivres, qui a fait son entrée au moment où Steve Hill a enfilé une cape en jeans, le temps de quelques chansons.

Avant la pandémie, un album avec des cuivres était en préparation, a mentionné l’artiste avant d’offrir quelques pièces particulièrement vibrantes de cet opus à venir.

Christian Carvagial, un spectateur qui avait déjà vu Steve Hill sur scène à deux autres occasions, n’avait que de bons mots pour sa prestation au FEQFEQ de 2021.

C’est la troisième fois que je suis ébloui. J’ai bien hâte de découvrir son prochain album avec les cuivres .

Le chanteur québécois de country, Matt Lang, était sur la scène du Manège militaire, dimanche soir, dans le cadre du Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Êtes-vous prêts à faire le party avec nous autres? , a lancé Matt Lang à un public qui semblait conquis d’avance.

L’artiste, qui a fait son entrée sur le Billboard canadien grâce à sa chanson Water Down The Whiskey, tirée de son deuxième album en anglais, a offert un enchaînement de chansons new country accrocheuses, au cours de la soirée.

Plusieurs pièces de l’album More ont suscité une forte réaction du public, telles que Getcha et Better When I Drink. Au passage, Matt Lang a réservé au public une séquence rock bien sentie en reprenant notamment des succès de Bryan Adams et du groupe AC/DC.