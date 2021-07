Assassinat du président haïtien : coup d'État ou tentative de coup d'État?

Avec la capture de mercenaires colombiens et américano-haïtiens et l’arrestation d’un certain docteur Christian Emmanuel Sanon, la police haïtienne a-t-elle fait échouer un coup d’État ou le coup d’État est-il encore en cours? Car les meurtriers du président Jovenel Moïse et ceux qui ont financé l’opération sont encore en liberté.