Des incendies font rage dans l'Ouest américain, frappé par une autre vague de chaleur

Les pompiers travaillant par temps brûlant ont du mal à contenir un incendie de forêt dans le nord de la Californie qui a continué de croître dimanche et a forcé la fermeture temporaire d'une grande autoroute. Ce n’est qu’un des grands incendies qui brûlent actuellement dans l'Ouest des États-Unis, au milieu d'une autre vague de chaleur qui a battu des records et mis à rude épreuve les réseaux électriques.

En Arizona, un petit avion s'est écrasé samedi alors qu’il surveillait un feu de forêt dans le comté rural de Mohave, au nord-ouest de Phoenix, tuant les deux membres d'équipage à bord. L'avion Beech C-90 aidait à effectuer une reconnaissance au-dessus de l'incendie de Cedar Basin, qui a été causé par la foudre, quand il est tombé vers midi.

Les autorités ont identifié dimanche les victimes comme étant Jeff Piechura, 62 ans, un chef des pompiers à la retraite de la région de Tucson qui travaillait pour la forêt nationale de Coronado, et Matthew Miller, 48 ans, un pilote de Falcon Executive Aviation sous contrat avec le Service forestier des États-Unis.

L'Office national de la sécurité des transports enquête sur l'accident.

Nos pensées vont aux familles de nos braves pompiers forestiers , a indiqué un porte-parole du Bureau d’aménagement des terres de l'Arizona dans un communiqué.

Le réseau électrique menacé en Californie

En Californie, les autorités ont demandé à tous les résidents de réduire leur consommation d’électricité rapidement après qu’un incendie de forêt majeur dans le sud de l'Oregon – surnommé le feu Bootleg – eut coupé les lignes électriques interétatiques, empêchant jusqu'à 5500 mégawatts d'électricité de se rendre vers le sud.

Le California Independent System Operator, qui gère le réseau électrique de l'État, a déclaré samedi que le feu Bootleg a mis trois lignes de transmission hors ligne, resserrant l'approvisionnement en électricité alors que les températures dans la région ont grimpé en flèche.

Le feu Bootleg a un potentiel de croissance extrême aujourd'hui , a écrit sur Twitter le Service météorologique national à Medford, en Oregon, dimanche.

Poussé par des vents forts, l'incendie s’étendait sur 580 kilomètres carrés alors qu'il se propageait à travers la forêt nationale de Fremont-Winema, près de la ville de Sprague River, dans le comté de Klamath en Oregon.

Au sud-est, le plus grand incendie de forêt de l'année en Californie faisait rage près de la frontière avec le Nevada. L'incendie du complexe Beckwourth – une combinaison de deux incendies provoqués par la foudre brûlant à 72 kilomètres au nord du lac Tahoe – n'a montré aucun signe de ralentissement dans sa ruée vers le nord-est de la région forestière de la Sierra Nevada après avoir doublé de taille entre vendredi et samedi.

Des propriétés touchées à Doyle

Tard samedi, les flammes ont traversé la route 395, qui a été fermée près du petit village de Doyle, dans le comté de Lassen, en Californie. Les voies ont été rouvertes dimanche, et les autorités ont exhorté les automobilistes à faire preuve de prudence et à rester en mouvement le long de l’importante route nord-sud où les flammes étaient encore actives.

Ne vous arrêtez pas pour prendre des photos , a demandé le chef des opérations de l’incendie Jake Cagle. Vous allez entraver nos opérations si vous vous arrêtez et regardez ce qui se passe.

Les pompiers forestiers doivent travailler dans une chaleur étouffante en Californie ce weekend. Photo : Associated Press / Noah Berger

M. Cagle a indiqué que des structures avaient brûlé à Doyle sans en préciser le nombre exact. Bob Prary, qui gère le bar Buck-Inn Bar dans la ville d’environ 600 habitants, a déclaré avoir vu au moins six maisons détruites après le passage du feu samedi. Le feu s’était calmé autour de Doyle dimanche, mais M. Prary craignait que certaines propriétés de ranch éloignées soient encore en danger.

Il semble que le pire soit passé en ville, mais à flanc de montagne, le feu est toujours fort. Je ne sais pas ce qui va se produire si le vent change de direction , s’est-il inquiété. Les vents erratiques sont une préoccupation pour les pompiers, a noté M. Cagle, avec des rafales qui devraient atteindre 32 km/h.

L'incendie, qui n'était contenu qu'à 9 %, est passé à 339 kilomètres carrés. Les températures dans la région pourraient encore dépasser 37 degrés Celsius dimanche.

Le mercure atteint des sommets

C'est l'un des nombreux incendies menaçant des propriétés dans les États de l’Ouest américain, qui devaient subir une vague de chaleur intense tout le week-end.

Le mercure dans la vallée de la Mort, dans le sud-est de la Californie, a atteint 53 degrés Celsius samedi, selon les données du Service météorologique national à Furnace Creek. La température était néanmoins inférieure à celle de la veille, lorsqu’elle a atteint 54 degrés.

Une employée du Parc National de la vallée de la Mort, en Californie, prend la température du sol. Le thermomètre n'est pas officiel, mais la région a connu un sommet de 54 degrés Celsius vendredi. Photo : Associated Press / John Locher

La vallée de la Mort a également enregistré une journée de 54 degrés en août de l’an dernier. Si cette lecture et celle de vendredi sont confirmées comme exactes par des experts, ce seront les sommets les plus chauds enregistrés là-bas depuis juillet 1913. Le désert de Furnace Creek avait alors atteint 57 degrés Celsius, ce qui est considéré comme la température la plus élevée mesurée sur Terre.

Le Service météorologique national a mis en garde contre les conditions dangereuses pouvant causer des malaises liés à la chaleur.

Palm Springs, en Californie du Sud, a également atteint un niveau record température de 49 degrés Celsius samedi, tandis que Las Vegas a égalé son record absolu de 47 degrés.

NV Energy, le plus grand fournisseur d'électricité du Nevada, a également exhorté ses clients à économiser l'électricité samedi et dimanche soirs en raison de la canicule et des incendies de forêt affectant les lignes de transmission dans toute la région.

Dans l'Idaho, le gouverneur Brad Little a mobilisé la Garde nationale de l'État pour aider à lutter contre les incendies déclenchés après que des orages aient balayé la région, auparavant frappée par une sécheresse.