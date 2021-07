Une autre saison difficile aux Mille-Îles, faute de touristes américains

La fermeture prolongée de la frontière canado-américaine frappe de plein fouet la région frontalière des Mille-Îles, en Ontario, avec une baisse des revenus en tourisme estimée à plus de 90 %. Plusieurs intervenants s’impatientent et réclament du gouvernement fédéral un plan pour un retour des voyages transfrontaliers non essentiels.