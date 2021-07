Impressionnante course poursuite à Sherbrooke

Une impressionnante course poursuite s’est déroulée sur le boulevard de l’Université, dimanche.

L’équipe de Moonshine Riders, une web série produite et réalisée par des passionnés d’automobiles, de motos et de cinéma, s’est rendue à Sherbrooke pour tourner quelques scènes de poursuites policières.

Pour l’occasion, l’équipe a ramené sur place cinq voitures de collection, des auto patrouilles de police et un véhicule de course de type NASCAR.

Le tournage était pour trois épisodes différents de la websérie, de nombreux véhicules et bénévoles étaient donc impliqués. Photo : Radio-Canada / Fanny Geoffrion

Ce sont vraiment des gens passionnés. On a des caméramans, des photographes, des preneurs de son, des gens avec leur véhicule, donc on fait ça pour le plaisir. Ici tout le monde est bénévole. Une citation de :Michel Savoy, réalisateur

Tous les gens que vous voyez ici, c'est des gens de partout de la province de Québec , a déclaré le réalisateur Michel Savoy on est vraiment comme une famille, à toutes les fins de semaine on a des séquences puis on tourne.

Les images captées seront utilisées dans le cadre d’une série web qui sera diffusée dès le 30 août 2021.