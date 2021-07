Un réseau d'égouts et d’aqueducs dispendieux, mais nécessaire

75 % des coûts du projet seront payés par les 400 citoyens du secteur du Petit lac Brompton et du lac Desmarais.

Un impôt foncier moyen pour les 400 ésidents aux abords des deux lacs représente actuellement 2800$ annuellement, avec ces travaux, ce même impôt se verrait alourdi de 3000$ annuellement, sur 30 ans.

Le 25 % restant sera assumé par l’ensemble des 4500 habitants de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, comme le projet comprend des travaux de réfection des rues.

L’objectif principal du projet est de procéder au raccordement de près de 400 propriétés adjacentes du Petit lac Brompton et du lac Desmarais aux services d’égout et d’aqueduc.

L’augmentation de la capacité de l’usine de production d’eau potable du Domaine Forest et l’usine de traitement d’eaux usées du Village est aussi prévue en plus de la réfection de plus de 15 km de routes, chemins et rues.

La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton souhaite agir vite. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Les élus estiment que ce projet est essentiel. Selon la directrice générale de la municipalité, Liane Boisvert, les installations septiques individuelles ne sont pas une bonne solution environnementale en raison de la percolation, c’est-à-dire les fuites vers les lacs.

Un réseau d’égouts c’est étanche, donc c’est la solution au niveau environnemental qui nous apparaît la meilleure, et par la même occasion on allait traiter la question de l’eau potable aussi, parce qu’on se rend compte que les gens dans ce secteur-là ne bénéficient pas de sources sûres, donc il y en a plusieurs qui s’approvisionnent directement au lac, a déclaré Liane Boisvert. Il y en a quelques autres qui ont des puits [...], mais on a remarqué beaucoup de contamination à l’arsenic dans le secteur, c’est ce qui a mené le conseil à accepter d’aller de l’avant avec ce projet-là.

Deux lacs en mauvais état

La moitié des citoyens ciblés par ce projet s'approvisionne directement dans l'eau du lac Desmarais et du Petit lac Brompton, ou avec des puits de surface.

Les deux lacs sont aux prises avec de graves problèmes de cyanobactéries et de plantes envahissantes et la vétusté des installations septiques contribue à empirer la situation.

Le président du Regroupement écologie du Petit lac Brompton, Jean-François Guertin, a soutenu que les tests effectués dans le Petit lac Brompton ont montré qu’en temps de forte pluie, les coliformes fécaux, bactéries principalement présentes dans les matières fécales, étaient présents dans le lac, dans des quantités de 2 à 13 fois plus élevées que la norme.

Alors la situation en ce moment, c’est qu’on a des installations septiques désuètes, des champs d’épuration qui sont saturés, contaminés [...] tout ça ça se rend dans le lac éventuellement par les différents tributaires, et les gens le voient bien que notre lac est à un point de bascule, et il faut absolument agir, et agir rapidement Une citation de :Jean-François Guertin, président du Regroupement écologie du Petit lac Brompton

Des coûts qui se justifient

Selon Jean-François Guertin, il est démontré que sur le long terme l’aqueduc et l’égout collectifs reviennent en moyenne à un coût moindre qu’un système individuel, si on tient compte de toutes les dépenses inhérentes. Une fosse scellée on parle de 5 à 6 vidanges par années pour une famille de 4 personnes si elle fait attention à son utilisation. Donc là on parle de 3000 à 4000 dollars de vidanges annuelles, et sur 30 ans on parle de 36000-40000 dollars de vidanges , a-t-il constaté.

Préserver les deux lacs est important pour que les propriétés du secteur ne perdent pas toute leur valeur. Photo : Radio-Canada / Sébastien Prieur

Pour Mario Rouleau, un résident du secteur, il faut agir pour ne pas que les propriétés perdent de la valeur.

Un référendum pourrait se tenir si suffisamment de citoyens le demandent, mais, pour Liane Boisvert, il faut agir vite.

Avec les informations de René Cochaux et d’Alexis Tremblay