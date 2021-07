Les touristes reviennent à Shediac

Les gens sont heureux de profiter d’un été ou la pandémie se fait de moins en moins sentir. Tu regardes à l’entour, c’est plaisant de voir le monde qui marche, le monde a l’air détendu, conclut Stéphane Duval.

Alors que l'atlantique est ouverte au reste du Canada, l’atmosphère est bien différente qu’à pareille date l’an dernier. Le Festival du homard de Shediac, qui prenait fin dimanche, a accueilli les gens dans le respect des mesures sanitaires. C’est presque un retour à la normale pour le festival alors qu'il avait été annulé l’an dernier en raison de la pandémie.

Le vice-président aux bénévoles du Festival du homard, Anthony Azard. Photo : Radio-Canada

On a vraiment dû simplifier les activités, s'assurer que les spectacles se fassent de manière sécuritaire , explique le vice-président aux bénévoles du Festival du homard, Anthony Azard. On offre des espaces clôturés de 10 x 10 pieds, avec huit personnes ou moins dans chacune des bulles.

Plusieurs touristes étaient de passage pour l’occasion. Moi par exemple j'ai accueilli les gens, les festivaliers sur le site, donc j'ai quand même vu pas mal de touristes, surtout du Québec, venir assister au spectacle , indique M. Azard.

Une bonne nouvelle pour les commerçants

Le maire de Shediac, Roger Caissie, est conscient de l’importance du tourisme pour le sud-est du Nouveau-Brunswick. Un grand nombre de commerces vivent essentiellement des revenus générés par les visiteurs. Roger Caissie se réjouit de la reprise des activités et du retour des vacanciers dans sa ville.

Le maire de Shediac, Roger Caissie. Photo : Radio-Canada

On a commencé à accueillir les touristes de la région, bien évidemment les centres urbains proches de chez nous, mais également nos touristes de l'extérieur de la province. La bulle atlantique est en vigueur et les frontières qui s'ouvrent du Québec et de l'Ontario, on commence à revoir nos amis d'antan , note le maire Caissie.

On commence à revoir la même activité économique, le même enthousiasme de venir à Shediac, de profiter de la plage, profiter de nos fruits de mer, du marché le dimanche. C'est de bon augure pour notre économie locale. Une citation de :Roger Caissie, maire de Shediac

Sébastien Després du bistro Le Moque-Tortue est reconnaissant. Son restaurant a survécu à la pandémie grâce aux gens de la région. Maintenant que les touristes sont de retour sur sa terrasse, il est très optimiste pour l’avenir de son restaurant. Comme restaurateur, c'est la vie du restaurant, les clients locaux nous ont appuyés tout l'hiver. On a réussi à survivre, mais à Shédiac si on n'a pas les touristes on n'a rien !

D'après le reportage de Jérémie Tessier-Vigneault