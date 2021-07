Pensionnat : un rapport sortira jeudi sur les restes d'enfants découverts à Kamloops

Elle précise que le rapport aura des détails sur ce qu’ont découvert les géoradars dont les ondes ont scruté les terres autour du pensionnat.

Il contiendra aussi des témoignages de survivants du pensionnat.

Peu après la révélation à Kamloops, la Première Nation de Cowessess en Saskatchewan a déclaré en juin avoir découvert 751 tombes anonymes sur le site du pensionnat de Marieval à l'aide d'un radar à pénétration du sol.

À lire aussi : Les pensionnats autochtones en 7 questions

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, ou encore, métis ou inuit, ont été forcés de fréquenter des écoles gérées par l'Église et financées par le gouvernement entre 1870 et 1997.

Les enfants ont été arrachés à leur famille et à leur culture et forcés d'apprendre l'anglais ou le français, d'adopter le christianisme et de se plier aux coutumes de la majorité blanche du pays.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a identifié les noms ou les informations de plus de 4100 enfants qui sont morts, la plupart en raison de malnutrition ou de maladies.

D'après les informations de David P. Ball