COVID-19 : l'aide du Canada réclamée par des membres de la diaspora tunisienne

Les participants à l’événement, membres de la diaspora tunisienne, s’inquiètent pour leurs proches qui ont difficilement accès à la vaccination contre la COVID-19.

On a besoin de vaccins immédiatement en Tunisie. [...] On aimerait bien avoir deux à trois millions de vaccins pour stopper la grande vague qui tue les Tunisiens , a dit l’un d’eux, Badis Koubakji.

Avec des chiffres jamais atteints depuis mars 2020, le ministère tunisien de la Santé a récemment qualifié la situation de « catastrophique ». On évoque même un effondrement des capacités hospitalières du pays.

Il y a des personnes vulnérables et nos familles vivent une période de stress, d’inquiétude , a lancé Nader Nasrallah, président de l’Association de la communauté tunisienne au Canada, au rassemblement d'Ottawa. Il a insisté sur le fait que des jeunes sont aussi durement touchés par la COVID-19, avec la flambée actuelle de cas.

Plusieurs s'inquiètent pour leurs proches qui se trouvent en Tunisie. Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

On a épuisé tous nos recours en Tunisie face au gouvernement qui gère mal la situation. [...] C’est le résultat d’une décennie de mauvaise gouvernance , a-t-il ajouté.

Un autre participant à l’événement, Abdelari Nasri, a dit avoir été choqué par des photos qui ont circulé récemment et qui témoignent de la crise sanitaire en Tunisie.

Ce sont des photos où on voyait un Tunisien tomber par terre au bord de l’hôpital parce qu’il a manqué d’oxygène. Il est mort , a-t-il souligné.

La situation est rendue humanitaire. On veut sauver notre peuple. Une citation de :Abdelari Nasri, participant à un rassemblement en soutien à la Tunisie

Il implore le gouvernement de Justin Trudeau d’envoyer des vaccins en Tunisie, et vite.

Le Canada s’est engagé, en clôture du Sommet du G7 de juin, à donner aux pays vulnérables 100 millions de doses de vaccin contre la COVID-19.

On veut avoir notre quota le plus vite possible, en priorité , a ajouté Abdelari Nasri.

Plus précisément, l’engagement du Canada est de financer 87 millions de doses par le biais de l'Accélérateur ACT, un dispositif international mis en place afin d'améliorer l'accès mondial aux outils de lutte contre la COVID-19.

Il a aussi promis de fournir 13 millions de doses dans le cadre du programme de partage de vaccins COVAX.

