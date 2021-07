Privé de 16 mois de vols commerciaux, l'aéroport Billy Bishop veut redécoller

Dès septembre, les Torontois pourront à nouveau prendre l’avion ou atterrir à l’aéroport Billy Bishop. L’aéroport régional, connu pour sa proximité avec le centre-ville de la métropole, et apprécié par les gens d’affaires, n’a pas reçu de passager depuis mars 2020. Alors que les compagnies aériennes s’apprêtent à y reprendre leurs activités, l’aéroport prépare sa reprise.

Lobby vide, comptoirs fermés, escalators figés et aucun passager en ligne pour passer la sécurité : mis à part quelques employés chargés de l’entretien, l’atrium de l’aéroport Billy Bishop est désert.

Depuis le 31 mars 2020, les deux seules compagnies aériennes qui y opèrent des vols commerciaux, Air Canada et Porter Airlines, ont cessé leurs activités.

En 2019, l'aéroport Billy Bishop de Toronto a reçu 2,8 millions de passagers. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Nous sommes passés de 2,8 millions de passagers en 2019 à presque aucun , raconte Gene Cabral, vice-président à PortsToronto, l’entreprise qui possède et exploite l'aéroport Billy Bishop.

En 2019, le trafic des deux transporteurs représentait 45 % des 137 000 décollages et atterrissages enregistrés par l’aéroport.

Pour survivre, l’aéroport et les entreprises qui y travaillent ont dû procéder à des milliers de mises à pied temporaires, occasionnant une diminution de 90 % des emplois dans certains secteurs d'activité, rapporte M. Cabral.

Gene Cabral, vice-président en charge de l'aéroport Billy Bishop à PortsToronto. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Avant la pandémie, l'aéroport Billy Bishop contribuait au maintien de plus de 4700 emplois, et générait 470 millions de dollars en produit intérieur brut, selon un communiqué de la compagnie.

Le vice-président explique que l’aéroport a également minimiser toutes ses dépenses, et a eu recours à des subventions gouvernementales comme le programme de subvention salariale d'urgence du Canada. Nous sommes reconnaissants , dit-il, mais en même temps, il y a plus à faire .

Maintien de certaines activités

Mais bien que fermé aux voyageurs, l’aéroport n’a pas pour autant arrêté de fonctionner ces 16 derniers mois. Il est resté ouvert durant la pandémie, afin de répondre aux besoins de transporteurs régionaux (comme FlyGTA et Cameron Air), de pilotes de l'aviation générale, et de voyagistes comme HeliTours.

Il a également permis le maintien des services d'évacuation médicale d'Ornge.

Ils ont cumulé 4700 décollages et atterrissages l’an dernier, afin de transporter des patients entre différents hôpitaux, et pour le déploiement de vaccins vers le Nord de l’Ontario, par exemple Une citation de :Gene Cabral, vice-président à PortsToronto et directeur de l’aéroport Billy Bishop

PortsToronto se dit toutefois impatient de retrouver son niveau de service pré-pandémie. Et elle n’est pas la seule.

Reprise des vols commerciaux en septembre

Nos passagers, nos amis, nos collègues nous manquent , confie Brad Cicero, porte-parole de la compagnie aérienne Porter Airlines, depuis le hall vide de l’aéroport Billy Bishop.

La compagnie a préféré suspendre complètement ses vols commerciaux partout au pays, au début de la pandémie.

Brad Cicero, porte-parole de la compagnie Porter Airlines. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

En n’opérant pas, ironiquement, ça nous a mis dans une meilleure situation [financière] car de cette façon nous avons dépensé moins par rapport aux compagnies aériennes qui ont choisi d’opérer de façon très limitée. Une citation de :Brad Cicero, porte-parole Porter Airlines

La semaine dernière, Porter Airlines et Air Canada ont confirmé la reprise des vols à partir de Billy Bishop le 8 septembre.

Porter Airlines a suspendu tous ses vols le 31 mars 2020. La compagnie a annoncé reprendre ses activités à compter du 8 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Air Canada devrait reprendre son service entre Toronto et Montréal. Porter Airlines rétablira d’abord ses liaisons entre Toronto et Montréal, Ottawa et Thunder Bay. Huit autres destinations seront desservies à compter du 17 septembre.

On s'attend à avoir repris nos activités à 60 % d'ici l'Action de grâce , avance Brad Cicero.

Pour Gene Cabral, les aéroports régionaux sont ceux qui, jusqu’à présent, se sont le mieux remis sur pied, et se montre donc optimiste pour la reprise. Mais il ajoute que le gouvernement doit assouplir ses règles pour aider l’industrie.

La première condition serait de rouvrir les frontière mais aussi d’avoir la possibilité de recevoir des passagers en provenance des États-Unis et de l’étranger Une citation de :Gene Cabral, vice-président à PortsToronto et directeur de l’aéroport Billy Bishop

Présentement, seuls quatre aéroports aux pays sont autorisés à recevoir des vols commerciaux de l’étrangers, et l’aéroport Billy Bishop n’en fait pas partie.

L'aéroport Billy Bishop est connu pour sa vue imprenable du centre-ville de Toronto. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

En attendant le retour des voyageurs, l’aéroport en profite pour se refaire une beauté. Son tunnel fera peau neuve d’ici la rentrée et son ferry deviendra le premier ferry électrique en Amérique du Nord avant la fin de l’année.