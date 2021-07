Des pompes pour dégager la rivière du Loup, demande le maire de Louiseville

Le maire de Louiseville, Yvon Deshaies, souhaite l’installation de pompes pour aspirer le sable et le projeter plus loin.

Le directeur général de l'Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY), Francis Clément, ne croit pas qu’il s’agit de la solution nécessaire aux problèmes que pose l’accumulation de sable et d’argile.

On doit enlever ces sédiments-là, mais on doit aussi agir en amont. On sait que ce qui se retrouve là, c’est tout ce qui provient du territoire jusqu’à la réserve faunique Mastigouche. Donc, je pense qu’il y a lieu de se questionner et d’essayer d’avoir un plan d’action pour agir , mentionne M. Clément.

L'opération proposée par le maire devra se faire aux 20 ans et ne sera pas viable, dit-il.

M. Clément propose donc de respecter la réglementation de trois mètres de végétation sur les berges et le dépôt d'une toile sur les terres agricoles lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Toutefois, le directeur général comprend la stratégie du maire Deshaies, mais croit qu’il faut voir plus loin .

Je comprends très bien l’aspect de permettre aux plaisanciers de pouvoir se réapproprier la rivière. Je pense que c’est important dans une perspective d'accessibilité, mais on peut voir plus loin. Quels autres usages on aimerait redonner à la rivière du Loup? Est-ce qu’on aimerait ça pouvoir s’y baigner? Est-ce qu’on aimerait ça que l’eau soit éventuellement potable? , dit Francis Clément.

Selon la géomorphologue et professeure à l'université Concordia Pascale Biron, il faut d'abord s'intéresser à ce qu'il y a autour de la rivière du Loup pour déterminer si les sédiments sont contaminés ou non. S’il y a contamination, la prudence sera de mise afin de ne pas impacter les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre.

Le fleuve étant un très grand système, ça semble peu probable que ça engendre des problèmes pour les écosystèmes. C’est une infime partie, sans doute, des sédiments que le fleuve transporte de toute façon , nuance l’experte.

L'accumulation de sédiments à des embouchures comme celle à la rivière du Loup est très fréquente. Il s'agit d'un phénomène naturel et normal explique la professeure. Dans le cas de Louiseville, une intervention est demandée parce que des plaisanciers en bateaux se plaignent dit-elle, mais dans les autres cas où il n'y a pas de navigation, on laisse habituellement l'amoncellement sans intervenir selon elle. Dans le meilleur des mondes, c'est ce que l'on ferait aussi pour cette rivière, soutient Pascale Biron.

Avec les informations de Magalie Masson