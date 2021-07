Une nouvelle attraction ouvre ses portes à Coaticook

La motivation derrière la mise en place de l'expérience immersive Acoatica est de donner un nouveau souffle au Parc Nature Découverte de Coaticook. Acoatica propose donc de vivre comme un poisson dans l’eau, pour comprendre les effets de la pollution et de la consommation.

On voulait être un peu la Walt Disney de la nature. On voulait avoir des parcs d'attractions qui ont chacun une mission ou une vocation, mais chacun leur identité propre. Donc à Foresta Lumina, c'est la magie. Au parc de la gorge c'est tout le volet marche dans les sentiers, activités de plein air. Et ici c'était plus le volet éducatif.

Une citation de :Caroline Sage, directrice générale, Parc Découverte Nature