Festival en chanson de Petite-Vallée : un bilan provisoire positif

L'organisation du Festival en chanson de Petite-Vallée dresse, au lendemain de la fin de ses activités, un bilan provisoire positif et confirme déjà la tenue d’une 39 e édition.

Après l’annulation de l’événement en 2020, le festival a été présenté cette année dans un contexte particulier, c’est-à-dire dans une formule adaptée au contexte sanitaire.

Les mélomanes ont répondu en grand nombre à l’invitation. Environ 6500 festivaliers ont assisté aux 56 prestations présentés du 1er au 10 juillet. L’organisation avait fixé son objectif à 6000 spectateurs.

On est vraiment contents , note le directeur général et artistique du festival, Alan Côté, qui admet que la logistique d’un tel événement a été un gros défi.

Le directeur général et artistique du Festival, Alan Côté. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

C’est la vie qui est revenue après un été passé plutôt dur sans festival. Une citation de :Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Le grand manitou du populaire festival gaspésien confirme par ailleurs que les prochaines festivités auront lieu du 30 juin au 9 juillet 2022.

Un retour qui fait du bien

Les spectacles présentés devant public semblent avoir fait un grand bien, notamment aux artistes, chanteurs et musiciens. Ceux-ci ont eu l’occasion de se donner en spectacle devant de réelles foules après plus d'un an de prestations virtuelles.

Vincent Vallières. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Ça ramène quelque chose, évidemment, de très positif : une sorte de normalité. Même si c’est une nouvelle normalité, c’est une normalité qui fait du bien. Il y a comme un réapprentissage [à faire] , note l’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières.

Odette Cavanagh a assisté à l’entièreté du festival. La festivalière confirme que les artistes semblaient fort heureux de retrouver leur public, au grand plaisir des personnes présentes. Les chanteurs l'on dit à plusieurs reprises : ça fait tellement du bien d'avoir des spectateurs , lance-t-elle, ajoutant qu’elle avait très hâte de découvrir les nouveautés musicales.

Odette Cavanagh est l'une des plus fidèles festivalières en cette 38e année du Festival. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Pour les bénévoles et les citoyens de Petite-Vallée, le retour du festival fut aussi hautement apprécié. Fanny Lebreux explique qu'il lui a enfin été possible de revoir les gens, revoir les artistes et faire la fête […] avec des gens autres que ceux dans [sa] bulle.

Carmelle Lebreux ajoute quant à elle qu’après toutes les prestations offertes sur Zoom, le retour des artistes en chair et en os était fort attendu. Mais moi, je trouve personnellement qu'il y a presque trop de spectacles. C’est à cause de mon âge. Je ne peux pas tout suivre , lance la dame avant de s’esclaffer.

Le retour des prestations a aussi été bon pour la communauté d’affaires. Émilie Leblanc-Laberge, copropriétaire de gîtes et d’un terrain de camping, ajoute que la clientèle touristique était attendue impatiemment dans le secteur.

Ça fait du bien de voir débarquer des amoureux de la chanson et de la musique, de voir débarquer une variété d'êtres humains heureux d'être ici pour profiter de la Gaspésie , explique l’entrepreneure.

D’après le reportage de Bruno Lelièvre