Visite à l'hôpital refusée à des proches de l'extérieur du N.-B.

La frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick est rouverte, mais les visites à l'hôpital de gens de l'extérieur de la bulle atlantique ne sont pas permises, ce qui attriste les proches d'une dame âgée, qui ne l'ont pas vue depuis des mois.

Ginette Violette est hospitalisée à Edmundston depuis novembre 2020 après une chute qui a nécessité une intervention à la hanche. Elle a pour seule famille, sa fille, Maryse et ses petits-enfants, qui n'ont pas pu la visiter pendant les huit derniers mois d'hospitalisation.

Maryse Violette habite à Lévis au Québec, mais elle a fait le voyage jusqu'à Edmundston. Elle y passera tout le mois de juillet pour vider la maison de sa mère qui attend une place dans un établissement de soin longue durée.

« On est là, deux doublement vaccinées, moi depuis le 23 juin, elle depuis probablement mai ou avril. Et encore là, on est en zone verte, je me préparais à pouvoir venir de façon plus régulière, et malgré tout ça, c'est toujours impossible. Dès qu'on n'est pas de la bulle atlantique, on ne peut pas rentrer à l'hôpital.

Selon les règlements en vigueur du réseau de santé Vitalité, les visiteurs qui proviennent de l'extérieur de la bulle atlantique ou qui ont voyagé à l'extérieur dans les 14 derniers jours ne sont pas autorisés à visiter les patients à l'hôpital, à moins qu'ils soient en fin de vie. Ces restrictions continuent de s'appliquer même si la province est en route vers la phase verte.

Une situation 'incohérente'

Le député de la région d'Edmundston-Madawaska Centre Jean D'amours juge que la situation est incohérente, puisque Maryse Violette sera dans la région pendant plus de 14 jours. Je pense qu'il doit y avoir des considérations, et puis avoir un peu de coeur quand on regarde la situation actuelle, estime le député. Et puis ce n'est pas nécessairement une situation unique qui se passe. Donc les réseaux devraient être en mesure, avec le ministère de la Santé, d'évaluer les mesures qui pourraient aider ces gens-là à rencontrer leurs proches.

Ce que Maryse Violette souhaite, c'est que les règles s'assouplissent pour qu'elle puisse soutenir sa mère dans les prochains mois, et que sa mère puisse enfin revoir ses petits-enfants, qui ont vieilli de près de deux ans depuis la dernière fois qu'ils se sont réunis en famille.

