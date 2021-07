Un premier tournoi provincial de cricket à l'Î.-P.-É.

Le tout premier championnat provincial de cricket s'est déroulé à Summerside à l'Île-du-Prince-Édouard dimanche. Le sport est en plein développement dans la province.

L'ambiance était à son comble : 150 participants étaient réunis pour ce tout premier championnat provincial du hockey de l'Asie du Sud, comme le décrit le président de l’association, Tazul Riad. Ce sport ressemble un peu au baseball, le principe étant de frapper une balle après un rebond et de l'envoyer au-delà des limites pour marquer le plus de points.

Des participants au Tournoi provincial de cricket de l'î.-P.-É. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Et il attire chaque année de nouveaux adeptes. Nous étions sept à nos débuts en 2008. Maintenant, il y a 250 joueurs inscrits dans les 8 clubs de la province , assure l'organisateur de l'événement, Manny Dhaliwal.

Cette expansion est due en grande partie à l'arrivée d'étudiants de Toronto, originaires de l'Inde, du Bangladesh ou du Pakistan, et qui souhaitent pratiquer leur passion sur l'île.

Le cricket se définit comme une grande famille, il aide à tisser des liens. Certains joueurs comme Aaron Scott, originaire de la Jamaïque, ont rapidement été intégrés. On peut avoir un passé, un pays ou une culture différente, nous parlons tous le même langage, celui du cricket.

Une batte de cricket. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Et cet engouement se ressent de plus en plus dans la province. L'association possède maintenant deux terrains, un à Stratford, un à Summerside et des discussions sont en cours pour en aménager d'autres, un développement jugé nécessaire pour attirer de nouveaux jeunes joueurs, précise Tazul Riad. L'association est en pourparlers pour inscrire le cricket dans les écoles insulaires.

L'autre moyen d'attirer les plus jeunes réside dans le succès d'équipe. L'Île-du-Prince-Édouard tentera ainsi de remporter à domicile son premier championnat des Maritimes, disputé le 25 juillet prochain.

D'après un reportage de Julien Lecacheur