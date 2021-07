La pandémie sépare une famille sur deux continents depuis six mois

Depuis plus d'un an, la pandémie complique la réunification des familles dont les membres vivent de part et d'autre de l'océan.

Lorsqu’elle est tombée enceinte, la Trifluvienne d’origine Marie-Eve Bradette a pris la décision de quitter momentanément l’Italie qu’elle habitait depuis 20 ans afin de venir accoucher au Québec. Le tout pour recevoir le soutien de ses parents pendant les premiers mois de la vie de l’enfant..

Son conjoint, rencontré en sol italien il y a quelques années, n’a pas pu faire le voyage.

La raison? D’origine ivoirienne, il a acquis le statut de réfugié en Italie, ce qui l'empêche de quitter le pays. Sans oublier la troisième vague qui a frappé, au même moment.

Marie-Eve Bradette et son amoureux, Charles. Photo : Gracieuseté de Marie-Eve Bradette

Ce retour dans la province s’est donc transformé en longue traversée du désert pour la mère et la jeune Aminata, qui n’a toujours pas rencontré son père.

La semaine passée, je suis allé un peu dans ma famille, ça me manquait et je me disais : "il devrait être là". Juste de lui faire découvrir mon coin de pays et il me manque, sa présence me manque. C'est pas facile , raconte-t-elle.

Après avoir reçu ses deux doses de vaccin contre la COVID-19, Marie-Eve Bradette a réussi à planifier son retour en Italie. On croyait que la situation COVID allait peut-être se terminer un plus tôt, mais ça n'a pas été comme ça malheureusement. Moi, je ne voulais pas risquer de partir sans être vaccinée pour protéger aussi ma fille , explique la mère.

Un nouveau départ

Le 21 juillet, elle et sa fille s’envoleront finalement pour la Toscane afin de réunir la petite famille. Cependant, le paysage italien n’est pas celui dans lequel Marie-Eve Bradette et son conjoint souhaitent élever leur jeune fille.

Un retour au Québec, un nouveau départ, c’est ce que souhaite la mère, mais pour ce faire, plusieurs obstacles se placent sur le chemin de la famille.

J'ai même pas les mots, en fait, parce qu'on a décidé de faire naître notre fille au Canada, parce que c'est un pays qu'on juge excellent pour faire grandir notre fille. C'est un pays qui, en ce moment, est beaucoup à la recherche de main-d'œuvre. C'est un pays où il y a de l'espace physique pour accueillir des gens. Donc, de laisser une famille séparée aussi longtemps, je trouve ça difficile, je trouve ça très difficile , dit la maman.

Évidemment, le statut de réfugié du conjoint de Mme Bradette pose problème. L’écart d’âge important, soit près de 20 ans, entre les deux tourtereaux pourrait aussi complexifier la tâche. Ils comptent d’ailleurs se marier en septembre pour faciliter les démarches d'immigration, mais Marie-Eve Bradette est consciente des démarches à venir. Et ces démarches peuvent être longues, très longues avant d'aboutir.

Le processus pour parrainer le conjoint et ainsi lui permettre d'arriver au Canada peut prendre entre 6 et 18 mois, précise le directeur du service d'accueil aux nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières, Ivan Suaza.

La première chose qu'on met en épreuve ici dans une procédure d'immigration, c'est la patience , mentionne M. Suaza.

Mme Bradette souhaite d’ailleurs que des exceptions soient faites pour les différentes familles qui sont en processus d’immigration.

Avec les informations de Claudia Cantin