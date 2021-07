COVID-19 : décès d'un deuxième résident dans un foyer pour aînés de Burlington

Un deuxième résident est décédé au foyer de soins de longue durée The Village of Tansley Woods, à Burlington.

Kristian Partington, porte-parole de Tansley Woods, a déclaré dans un courriel que la communauté est attristée par ce décès et nos cœurs et nos pensées vont aux amis et à la famille qui pleurent la perte de leur proche . Elle a également présenté ses condoléances et son soutien au personnel.

Le nom de la personne décédée n’a pas été dévoilé.

Les données du service de santé publique de la région de Halton ont également confirmé le nouveau décès.

La dernière mise à jour de la part de Schlegel Villages, qui exploite The Village of Tansley Woods sur la route Upper Middle, date du 9 juillet. Celle-ci indique qu'il y a 19 cas au total au foyer, dont 15 résidents et quatre employés.

La santé publique y a déclaré une éclosion le 28 juin.

Le premier décès de la présente éclosion a eu lieu il y a environ une semaine. À ce moment, seulement 52 % du personnel était entièrement vacciné.

Les employés des foyers de soins de longue durée sont admissibles à la vaccination depuis les premiers jours de la mise en œuvre du programme.

Mme Partington a déclaré que les taux de vaccination avaient augmenté après la tenue d'une clinique de vaccination mercredi.

91 % du personnel a reçu sa première dose jusqu'à présent et, après notre clinique de vaccination du 7 juillet, le nombre d'employés qui ont reçu une deuxième dose est passé à 77 % , a-t-elle déclaré.

89 % des résidents ont reçu leur première dose et 97 % [d’entre eux] sont entièrement vaccinés.

Mme Partington a déclaré que le foyer fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider les membres de l'équipe à se faire vacciner, notamment en leur offrant des congés payés pour se faire vacciner, en organisant le transport vers et depuis les cliniques de vaccination et en menant des actions de sensibilisation.

Avec les informations de CBC News