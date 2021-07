Montréal est en liesse pour la finale de l’Euro

Les partisans de l’Angleterre et de l’Italie regardent la finale de l’Euro dans une ambiance festive à Montréal. Dans la Petite-Italie et la Petite-Bourgogne, des foules remplissent les cafés, les pubs et les rues pour assister au match.

Une bonne partie du boulevard Saint-Laurent a été fermée à la circulation automobile dimanche après-midi étant donné les centaines de personnes qui se sont rassemblées dans la Petite-Italie pour soutenir leur équipe à distance.

Dans une ruelle surnommée la ruelle des champions , des photos des joueurs vedettes de l’équipe ont été accrochées devant chapelets et des lampions, allumés en prévision de la finale.

L’Italie va gagner, je t'le dis , affirme un partisan confiant peu avant le début du match dimanche.

Ils ont beaucoup d’énergie, ils sont toujours positifs, ils vont vraiment gagner pour leur équipe , ajoute une partisane vêtue aux couleurs des Azzurri .

L'ambiance s'est quelque peu refroidie dans la Petite-Italie après le premier but de l'Angleterre en début de match, mais les amateurs sur place demeurent sûrs de leur équipe. Ils vont pouvoir revenir dans le match et ils vont pouvoir gagner , prévoit un autre fan. Toute l'année ils ont réussi à le faire.

Des centaines de partisans de l'Italie sont venus assister au match sur écran géant dans cette ruelle perpendiculaire au boulevard Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Affaires d'or pour les commerces

Dans le quartier, les cafés et les bars font des affaires d'or, tout comme les vendeurs de maillots aux couleurs de l'équipe. Les commerces, pris d’assaut, étaient prêts à recevoir en grand aujourd’hui, mais ont tout de même été surpris par l'affluence extraordinaire.

On a des réservations, on a plein de monde, on a plein de staff, on a aussi engagé des agents de sécurité pour que ça se ramasse pas dans la rue , explique Francis Cucuzzella, le propriétaire du Café Gelato Saint-Laurent.

De l’autre côté de la ville, environ 200 personnes se sont rassemblées au pub Burgundy Lion, en grande partie à l'extérieur, pour regarder le match sur deux écrans géants et encourager l’équipe nationale de l’Angleterre.

Après une disette de 55 ans, les Anglais sont affamés de victoire. Ça va être un très, très bon match aujourd’hui , se réjouit un partisan sur place. Je pense qu’ils ont de très bonnes chances de gagner, et puis ils ont une meilleure équipe que l’Italie en ce moment , clame un autre.

Les fans de la formation anglaise se sont bien sûr réjouis que leur équipe ait pris l'avance en début de match. L'Angleterre va gagner, c'est certain, it's coming home [elle vient à la maison]! , s'exclame un jeune homme dans la rue.

Pour Francis Cucuzzella, l’heure est aux réjouissances, peu importe l’issue du match pour l’Italie. S’ils gagnent, ça va être le party toute la journée longue. S’ils perdent, bien on était quand même en finale, c’est quelque chose qu’on n’avait pas prévu au départ du tournoi, alors il faut être heureux quand même , relativise-t-il.

Avec les informations de Jérôme Bergeron et Nancy Caouette