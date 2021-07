Une ambulance transformée en épicerie se balade dans le Manitoba

Le propriétaire du commerce Prairie Flavours, Joshua Vatnsdal saisit l’occasion de se déplacer vers les gens.

Certaines communautés ont seulement un petit commerce du coin avec des produits limités , rappelle-t-il.

Me déplacer vers elles permet aux gens d'épargner du temps.

En même temps, pour Joshua Vatnsdal, un type d’épicerie comme celle-ci lui permet d'offrir une expérience aux clients, d’avoir quelque chose de différent et d’unique, comme une ambulance qui vient à ta maison .

L’entrepreneur fait affaire avec 65 commerçants et livre les produits à Winnipeg et dans le sud de la province.

De plus, il prend la route chaque week-end vers quatre trajectoires précises : Gimli au nord de Winnipeg, Steinbach dans le sud-est du Manitoba, Beauséjour,au nord-est de Winnipeg et finalement à la plage Victoria au nord de Beauséjour. Le long de ces routes, M. Vatnsdal s’arrête à plusieurs marchés de producteurs locaux pour y vendre ses produits.

Les régions rurales ou éloignées peuvent manquer de produits, explique-t-il.

J’ai pensé que ce serait vraiment bien de pouvoir offrir des produits locaux pour les vacanciers ou les propriétaires de chalets.

Un projet qui s’est concrétisé au fil des mois

Au moment où M. Vatnsdal a aperçu une ambulance abandonnée dans un champ, l’idée de se balader avec ce véhicule est née. Il a conclu une entente avec la fermière propriétaire du champ pour acheter le véhicule fabriqué en 2003.

De concert avec son père, il a réaménagé tout l’intérieur et a installé un congélateur pour entreposer la nourriture. Le projet de l’entreprise s'est ensuite concrétisé au début du mois d’avril 2021. Joshua Vatnsdal était fin prêt, comme sur des roulettes, à vendre des produits 100 % manitobains.

L'entreprise vend par exemple des barres tendres de Niverville, dans le sud du Manitoba. Elle offre aussi de la poudre de criquets, des céréales, des champignons séchés, des mélanges de crêpes, de la confiture, du beurre d’arachide, etc. Photo : @prairieflavours / Instagram

L’entreprise demeure petite et compte l’entrepreneur lui-même et une employée. J’essaie juste de stimuler l’économie locale et de préserver l’environnement , note-t-il.

Nous avons remarqué durant la pandémie une augmentation de l’achat local, j’espère que ce mouvement va continuer Une citation de :Joshua Vatnsdal, propriétaire du commerce Prairie Flavours

Aujourd’hui, il a grand espoir de faire perdurer son projet. J’aimerais devenir un organisme à but non lucratif pour me rendre dans ces déserts alimentaires et offrir de la bonne nourriture pour la santé à un coût raisonnable , confie-t-il.

Avec les informations de Stephanie Cram