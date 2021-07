Se faire vacciner contre la COVID-19… à la plage!

Comme c’est le cas ailleurs au Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a mis sur pied une clinique mobile de vaccination.

Le Vacc-I-Express, un autocar converti, a été lancé le 9 juillet dernier. Il se rend à des endroits où l’achalandage touristique est significatif.

Après être débarqué chez Premier Tech de Rivière-du-Loup la semaine dernière, le véhicule s'est rendu à Sainte-Flavie, samedi, pour une première journée de vaccination dans un lieu touristique.

Voilà, de plus près, le Vacc-I-Express (archive).

Le Vacc-I-Express a ensuite fait un arrêt à la plage de Sainte-Luce dimanche. Les citoyens, incluant les baigneurs, pouvaient ainsi se présenter sans prendre de rendez-vous pour y obtenir une première ou une deuxième dose du vaccin Moderna.

Jusqu’ici, l’initiative a permis d’administrer plus de 200 vaccins; de ce nombre, entre 10 et 15 des doses inoculées étaient des premières doses.

Ces chiffres réjouissent la directrice de la vaccination pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien, puisque l’objectif du projet est précisément d’augmenter le bassin de personnes vaccinées sur le territoire en allant directement à leur rencontre.

C’est sûr et certain qu’il faut faire […] la promotion de nos activités. Ce matin, le nombre de clients qui passent et qui s’enregistrent est quand même très, très bien.

Une citation de :Murielle Therrien, directrice de la vaccination au CISSS du Bas-Saint-Laurent