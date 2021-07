Un Néo-Écossais court à l’Î.P.-É. pour amasser des fonds pour la santé mentale

Un Néo-Écossais va parcourir 295 kilomètres à la course à l’Île-du-Prince-Édouard pour amasser des fonds pour l’Association canadienne pour la santé mentale.

Dominique Dib a longtemps souffert d’anxiété. En plus, il y a quelques années, un de ses amis s’est enlevé la vie. Il s’y connaît en problèmes de santé mentale.

Alors que la pandémie continue d’avoir un effet dévastateur sur plusieurs, il a décidé de courir pour amasser des fonds.

Il n’y a pas eu de période où il a été plus primordial de s’occuper de sa santé mentale en Atlantique que maintenant, soutient-il.

Nous ne sommes pas sortis de l’auberge. Je crois que nous verrons bien plus de problèmes de santé mentale alors que la pandémie prend fin , explique M. Dib.

Dominique Dib va courir 295 kilomètres à l'Île-du-Prince-Édouard pour amasser des fonds pour la santé mentale. Photo : Association canadienne pour la santé mentale, division de l'Île-du-Prince-Édouard

Courir pour aller mieux

Pour amasser des fonds, Dominique Dib a choisi la course, parce qu’elle lui permet à la fois d’aller mieux physiquement et mentalement.

Il se remet d’une blessure au dos et la course fait partie de sa réadaptation. La course l’aide aussi à garder l’esprit.

Mais avant sa blessure, il ne se serait jamais tourné vers la course. C’est un sport qu’il n’aimait pas.

Sur le sentier de la Confédération

Le Néo-Écossais a choisi de courir sur le sentier de la Confédération à l’Île-du-Prince-Édouard. Il assure qu’il s'agit d’un choix logique en raison de la beauté de l’endroit et de la nature. Il dit adorer les Prince-Édouardiens. En plus, il est marié à une insulaire.

Il s’est élancé le 3 juillet à Tignish et il espère rejoindre Elmira le 12 juillet.

Il assure recevoir de nombreux messages sur les réseaux sociaux et ses collègues de travail ont fait une levée de fonds, permettant d’accumuler quelque 1000 dollars pour sa cause. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a aussi fait un don.