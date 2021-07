L'histoire de Rouyn-Noranda à travers ses forgerons, ses maréchaux-ferrants et ses ferronniers

Plusieurs objets sont recherchés notamment les rampes, les clôtures, les croix, les portails, les grilles, les serrures ou encore les heurtoirs et les objets du culte.

L'organisme veut en apprendre davantage sur la contribution de ces artisans au patrimoine bâti de la ville et le décore urbain et rural.

L'historien Jonathan Barrette qui est derrière le projet compte aussi sur l'aide des familles pour en savoir plus sur les personnes qui ont déjà exercé l'un des métiers.

On sait que la mémoire est une faculté qui oublie très facilement et il suffit de peu d'années pour que l'information se perde et s'évanouisse. C'est pour ça que j'en suis rendu à demander au fils et aux filles de tel forgeron par exemple pour avoir des informations sur leur père, des photographies d'époque. Et parfois même ces enfants-là sont vieillissants, d'où l'urgence de procéder à une telle recherche , explique l'historien.

Jonathan Barrette est bien avancé dans sa recherche qu'il a lancée après avoir été attiré par une œuvre en ville.

Et en milieu urbain, le cas qui a probablement fait démarrer ma recherche c'est un portail en forme de tour Eiffel. Deux tours Eiffel qui se rejoignent en pointe, c'est là que c'est parti. On a quand même des formes assez originales qui ont été réalisées , raconte Jonathan Barrette.

Il affirme être tombé sur plusieurs objets qui sortent de l'ordinaire.

Je pense à certaines croix de chemin dans les quartiers ruraux qui sont faits en fer forgé. Une particulièrement dans le quartier Destor et Mont-Brun aussi. Il y a des rampes de maisons qui ont des modèles très particuliers, en forme de toile d'araignée. Il y a aussi des monuments qui ont des formes particulières ou on voit la facture artisanale , dit-il.

Après avoir terminé son projet, il compte produire un article sur le sujet l'automne prochain.