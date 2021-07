Clerel, de la chimie à la chanson

Né au Cameroun, le jeune homme de 28 ans a bercé dans la musique depuis son plus jeune âge, au son des comptines françaises chantées par sa grand-mère, des cantiques d’église et des chansons pop provenant de l’Hexagone.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Son affinité pour la mélodie a longtemps été supplantée par son désir de suivre le chemin tracé par ses parents, un ingénieur et une ingénieure. Lorsque la famille a déménagé aux États-Unis, il s’est vu offrir la possibilité de poursuivre des études en chimie dans une université de l’Ohio. À l’époque, un ami lui a appris à gratter la guitare, mais initialement, la musique n’était qu’un moyen de se détendre entre deux rapports de laboratoire.

Un éveil musical à Memphis

En 2012, une visite scolaire l'a amené au Stax Museum of American Soul Music, à Memphis, au Tennessee, bâti à l’emplacement des anciens studios Stax Records, véritable berceau de la musique soul aux États-Unis. Le jeune homme est tombé amoureux avec le genre musical; une découverte qui l'a poussé à prendre son passe-temps plus au sérieux.

Après s’être installé à Montréal en 2013, Clerel a jonglé entre la chimie et sa carrière musicale naissante, qui l’a amenée à fréquenter les micros ouverts dans les bars, puis à jouer avec d’autres artistes en studio. Il a sorti un premier microalbum en 2019, Songs From Under a Guava Tree.

Un passage remarqué à La voix en 2020, dans l’équipe de Cœur de pirate, lui a confirmé qu'il avait ce qu'il faut pour pousser son talent jusqu’au bout. Quelques mois plus tard, il a été invité à se produire sur la scène du populaire talk-show américain The Late Night with Stephen Colbert, où il a interprété Blackstone, moment fort de son microalbum.

Une « oasis émotionnelle »

La musique de Clerel est apaisante, avec des mélodies simples portées par sa voix douce et authentique, qui n’est pas sans rappeler celle de Sam Cook, de Marvin Gaye ou d’Al Green.

Je veux juste toucher les cœurs. Les retours que j’ai des gens qui m’écoutent, c’est souvent que mes chansons leur offrent une sorte d’oasis émotionnelle. On peut respirer, on peut se laisser emporter et se débrancher de tous les tracas quotidiens , explique-t-il au micro d’André Robitaille, animateur de Dessine-moi un été.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le 30 juillet prochain, Clerel lancera un deuxième microalbum, cette fois-ci entièrement en français. Pourquoi donc avoir choisi la langue de Molière?

Je viens du Cameroun, qui est un pays majoritairement francophone. Je suis né et j’ai grandi dans la partie francophone. [...] Pour moi, c’est vraiment un retour aux sources. Je sais qu’en chantant en français, je suis plus à découvert qu’en anglais. C'était inévitable qu’à un moment, je le fasse , explique-t-il.

Clerel sera en concert avec son groupe au Club Balattou le lundi 12 juillet, à 20 h 30. Il jouera ensuite au parc Jean-Drapeau en solo, en ouverture de Dan Mangan, le 4 septembre prochain.

Avec les informations d'André Robitaille, animateur de l'émission Dessine-moi un été, et de Holly Gordon, journaliste et productrice à CBC