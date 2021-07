Maladie neurologique inconnue : 50 000 cartes postales envoyées par Radio-Canada et CBC

Les résidents de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur recevront à compter d’aujourd’hui une carte postale de Radio-Canada et CBC qui, dans un effort collectif sans précédent, tentent d’avoir plus d'informations sur la maladie neurologique inconnue.

Les journalistes de Radio-Canada et de CBC tentent de joindre le plus de personnes possible afin d’en apprendre davantage sur la maladie neurologique d'origine inconnue qui touche au moins 48 personnes et a fait six morts au Nouveau-Brunswick jusqu'à maintenant.

Les symptômes dont souffrent les personnes atteintes sont, entre autres, des troubles de la mémoire, des spasmes musculaires, des douleurs dans les bras et les jambes, des problèmes d’équilibre et de vision, parfois même des hallucinations, une perte de poids importante et des changements comportementaux.

Les autorités sanitaires ne savent pas ce qui cause ces symptômes, mais se penchent, entre autres, sur l’hypothèse de causes environnementales.

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a dit en conférence de presse que le public ne recevrait pas beaucoup plus d'informations avant que la Santé publique ait fini l'étude en cours.

Entre-temps, Radio-Canada et CBC ont entendu les inquiétudes des citoyens et pensent qu’il est important de continuer d’enquêter sur les effets de cette maladie et sur la façon que la province gère le dossier.

Ce n’est pas une enquête médicale, mais plutôt une démarche pour exposer les faits et documenter les histoires des familles affectées. Les informations recueillies pourraient être diffusées dans le cadre de reportages aux émissions d'Enquête et du Fifth Estate.

Les personnes affectées par la maladie neurologique inconnue, leurs familles ou toute personne ayant des questions sur les démarches du diffuseur public dans cette enquête sont invitées à joindre les journalistes de Radio-Canada et de CBC qui y travaillent en envoyant un courriel à neuro-nb@radio-canada.ca  (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 506-496-0010.