Un tout nouveau sentier patrimonial à Saint-Siméon

À la suite d'une recherche de plus de 100 heures menée par l’historien Michel Goudreau, la Maison Arsenault-Gallagher a été la première résidence présentée dans le cadre de la série Maisons Mémoires du musée gaspésien.

Le sentier patrimonial, inauguré dimanche, est en quelque sorte la continuité de ce premier projet, mais amène le public directement sur place. Huit panneaux d’interprétation ont été installés au gré du sentier d’un peu moins d’un kilomètre.

L'un des panneaux d'interprétation disposés le long du parcours Photo : Gracieuseté de Marie-Josée Dugas

Une brochure d’environ 60 pages est également disponible auprès de La Ruelle Fourrure et Hébergement, l’entreprise aménagée dans la résidence centenaire.

La directrice du MAQmusée acadien du Québec , Rachel Lapointe, précise que l’institution muséale a été séduite par l’idée de pouvoir poursuivre l’interprétation à proximité de la maison. Cette dernière possède d’ailleurs, mentionne la gestionnaire, une histoire très riche .

La maison Arsenault-Gallagher est ancrée dans son temps. On peut remonter, avec l’histoire des propriétaires, à la déportation des Acadiens. C’est vraiment une maison qui est très spéciale et qui a été témoin des différents événements et changements au sein de la communauté. Il y a eu un bureau de poste dans la maison et un maire de Bonaventure l’a habitée , résume Mme Lapointe.

Rachel Lapointe, directrice du Musée acadien du Québec (archive) Photo : Courtoisie: Musée acadien du Québec à Bonaventure

Selon Rachel Lapointe, il était également tout à fait indiqué de donner une deuxième vie aux recherches effectuées de cette façon.

Les citoyens sont les bienvenus

Ayant acquis la maison en 2010, les copropriétaires Marie-Josée Dugas et Serge Boulanger ne connaissaient pas l’entièreté de son histoire avant de soumettre sa candidature dans le cadre de l’appel de projets de Maisons Mémoires. Leur curiosité avait toutefois été piquée lors de discussions avec des concitoyens, qui leur ont livré des bribes de son passé.

On s’imaginait qu’il y avait quelque chose [de spécial] avec cette maison-là. On sentait une énergie. C’est une maison qui semblait avoir reçu beaucoup d’amour au fil du temps. Une citation de :Marie-Josée Dugas, copropriétaire de la Maison Arsenault-Gallagher

Les entrepreneurs, qui ont développé le projet de parcours patrimonial durant la pandémie de COVID-19, se disent fort enthousiastes de le rendre accessible à la population.

Les visiteurs ont pu découvrir l'histoire de la maison Arsenault-Gallagher du Petit-Bonaventure dans le cadre de l'exposition Maisons Mémoire. Photo : Musée acadien du Québec

Il y a des bancs [dans le sentier], les gens peuvent s’asseoir et profiter du site. S’ils veulent venir faire un petit pique-nique, ils sont les bienvenus. On partage, en fait, notre terrain avec les visiteurs et les gens de la communauté , ajoute Mme Dugas.

Le site est accessible gratuitement tous les jours sous forme de visite libre. Une contribution volontaire est suggérée. Plusieurs partenaires ont rendu possible le projet, évalué à environ 40 000 $.

D’autres projets dans la mire

Les copropriétaires de La Ruelle Fourrure et Hébergement aimeraient, dans une deuxième phase d’interprétation, mettre en valeur les végétaux présents sur place.

Quant au MAQMusée acadien du Québec , il devrait dévoiler cet automne quelle sera la deuxième résidence présentée dans le cadre de Maisons Mémoire. L’initiative, déployée sur cinq ans, permettra aux visiteurs de l’institution muséale d’en apprendre davantage sur quatre autres résidences acadiennes.

Le Musée acadien du Québec à Bonaventure Photo : Dylan Page

Si l’aménagement d’un sentier d’interprétation n’est pas prévu pour chacune d’elles, la directrice du musée mentionne que des moyens d’ajouter sur place des éléments d’interprétation seront analysés.

Il est encore possible de proposer une résidence dans le cadre de Maisons Mémoire via un formulaire disponible sur le site Web du Musée acadien du Québec.