Le Défi des Demois'Ailes amasse 16 000 $ pour les maisons d'hébergement pour femmes

La plus récente édition du Défi des Demois'Ailes s'est conclue dimanche matin à Saint-Boniface et a permis d’amasser 16 000 $ pour les différentes maisons d’hébergement de la région.

Avec tous les féminicides qu’il y a eu cette année, je trouve que c’est une cause dont on n'entend pas assez parler. Quand je vais courir, j’ai de la douleur, mais je me dis que la douleur que j’aie, ce n'est rien comparé à ce qu’eux reçoivent , mentionne Valérie Garon-Bournival, une des participantes.

En raison de la pandémie, les organisateurs ont opté pour une formule hybride, cette année. Aussi, les hommes étaient invités à prendre part au défi, une première depuis sa création.

Avec tout ce qui arrive, on a dit qu’il faut en parler, il faut que les hommes y soient, avec nous, faut qu'ils soient au courant et qu’ils le partagent aussi , admet Vicky Lavigne, présidente du Défi des Demois’Ailes.

Les 77 participants étaient donc invités à s’entraîner tous les lundis du mois en groupe en visioconférence. Cette semaine, ils étaient amenés à courir à la maison, chaque jour. Ils se sont finalement retrouvés à Saint-Boniface pour compléter le septième jour du défi.

C’était de sortir durant les sept jours, de faire des kilomètres en pensant à ces femmes qui sont victimes de violence conjugale , poursuit la présidente.

Donner une visibilité à la cause, c’est une chose, mais offrir un soutien financier aux maisons d’hébergement est tout aussi important, fait valoir une intervenante de la maison d'hébergement La Séjournelle qui en était à sa première participation au défi.

Les besoins sont criants, sont en augmentation aussi depuis la pandémie. Les maisons d’hébergement sont pleines, sont à capacité maximale présentement. [...] Les besoins augmentent, mais on n’a pas le personnel non plus pour être capable d’aller combler toutes les demandes, présentement.

Depuis la création du défi il y a neuf ans, ce sont 504 000 $ qui ont été amassés par les coureurs.

Avec les informations de Flavie Sauvageau