Il y a eu quatre cas de COVID-19 au centre correctionnel de Whitehorse

Quatre personnes du centre correctionnel de Whitehorse ont été déclarées positives pour le virus qui donne la COVID-19 depuis le 24 juin, confirme le ministère de la Justice du Yukon. L’une d’elle a guéri en détention et les trois autres ont été relâchées.

Il n’y a aucune preuve qu’il y a eu une transmission du virus à l’intérieur de la prison, selon la porte-parole du ministère de la Justice, Fiona Azizaj.

Elle affirme que les services correctionnels collaborent avec le Centre des maladies infectieuses du Yukon pour appuyer les détenus qui ont été déclarés positifs et ont été libérés.

Elle n’a pas voulu préciser dans quelle branche de l’établissement les personnes infectées se trouvaient, citant des craintes liées à la confidentialité.

Le centre correctionnel a introduit certaines mesures de précautions depuis le début de la pandémie, incluant la distribution d’équipement de protection personnel aux détenus et aux employés, ainsi que la restriction des visites.

Des cliniques temporaires de vaccination contre la COVID-19 y ont également été organisées, ce qui a permis de vacciner 150 détenus et employés.

Mercredi dernier, le médecin hygiéniste en chef du Yukon a dit que les cas de COVID-19 se concentrent de façon croissante chez les tranches les plus vulnérables de la population, et entre autres chez les personnes qui n’ont pas de domicile fixe et qui vivent dans des situations instables en milieu urbain.

