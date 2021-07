Champion à Wimbledon, Djokovic égale le record masculin de 20 titres majeurs

Novak Djokovic a remporté dimanche son sixième tournoi de Wimbledon en battant en finale l'Italien Matteo Berrettini (9e mondial), 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 et 6-3. Il a ainsi égalé le record masculin de 20 titres majeurs déjà codétenu par Roger Federer et Rafael Nadal.

À 34 ans, le Serbe a remporté neuf fois les Internationaux d’Australie, deux fois Roland-Garros, six fois Wimbledon et trois fois les Internationaux des États-Unis.

Ayant gagné les trois premiers titres majeurs de l'année, il peut viser à Flushing Meadows en septembre le grand chelem doré, qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs et la médaille d'or olympique la même année. Seule Steffi Graf a réussi cet exploit, en 1988.

Contre Berrettini, qui jouait à 25 ans sa première finale d'un tournoi du grand chelem, Djokovic a fait parler l'expérience et le sens tactique sur un court central rempli et hypnotisé par la qualité et l'intensité du duel (57 coups gagnants pour Berrettini, 31 pour Djokovic), prompt à saluer les exploits de part et d'autre et à soutenir les deux joueurs bruyamment.

Face au service et au coup droit redoutables de l'Italien, le meilleur retourneur du monde a pilonné le revers et a joué des balles moins consistantes sur le coup droit du Romain, provoquant par ces changements de rythme un nombre remarquable de fautes directes (au total 47 pour Berrettini, 21 pour Djokovic).

En commettant également des fautes directes peut-être attribuables à la nervosité, comme ce smash facile sur son service quand il était mené 5-2, Berrettini a été rapidement débordé dans la première manche.

Il a dû sauver une balle de manche au cours du très long huitième jeu qu'il a fini par remporter, obligeant Djokovic à servir pour la manche. Mais Berrettini a finalement brisé le service de son rival en réussissant enfin un magnifique point sur un passing du coup droit glissé le long de la ligne.

Contre toute attente, il a poussé le Serbe au jeu décisif qu'il a remporté à la surprise générale avec un as.

Matteo Berrettini a tenu tête à Novak Djokovic en finale du tournoi de Wimbledon. Photo : Getty Images / Julian Finney

La confiance retrouvée, Berrettini a alors livré un vrai combat à Djokovic, même si ce dernier a réussi un double bris dès le début de la deuxième manche.

Mené 5-2, Berrettini a profité d'une glissade de Djokovic pour s'offrir deux balles de bris et il est parvenu à prendre le service de son adversaire avec sa deuxième balle, revenant à 5-3. Puis il a encore sauvé deux balles de manche avec son service pour revenir à 5-4.

De nouveau au service pour la manche, le Serbe s'est donné trois occasions d'affilée (40-0). Une seule lui a suffi pour égaliser à une manche partout.

Puis il a rapidement pris le service de Berrettini dans la troisième manche pour mener 2-1 et a conservé son avantage jusqu'à la fin de la manche.

Dans la quatrième manche, les deux joueurs ont tenu leur service jusqu'à 3-3 quand Djokovic a sorti le grand jeu et a fait le bris décisif.

Berrettini a sauvé deux balles de match avec son service à 5-3, mais d'une ultime balle dans le filet, il a perdu le match.