Prévention des feux de forêt : Ottawa impose des restrictions au transport ferroviaire

Quelques jours après le feu qui a ravagé Lytton , en Colombie-Britannique, le ministre des Transports du Canada oblige les compagnies ferroviaires à adopter des précautions supplémentaires pour prévenir les feux de forêt dans la province et partout au pays.

L’arrêté ministériel émis dimanche exige notamment que le Canadien National (CN) et le Canadien Pacifique (CP), préparent un nouveau plan d’atténuation des risques d’incendie lors de conditions météorologiques extrêmes dans les 60 prochains jours.

Il inclut aussi plusieurs restictions provisoires dans toutes les régions où le risque d’incendie est extrême jusqu’au 31 octobre.

Les compagnies devront entre autres y réduire la vitesse de leurs trains en fonction de la température lorsqu'il fait plus de 30°C et inspecter leur équipement plus souvent.

Mesures supplémentaires en Colombie-Britannique

Vendredi, le ministre des Transports du Canada avait ordonné l’arrêt complet du transport ferroviaire dans certaines régions de la Colombie-Britannique pendant 48 heures.

Les trains peuvent désormais repartir dans ces régions, mais avec des précautions supplémentaires jusqu’au 31 octobre.

Le CNCanadien National et le CPCanadien Pacifique devront notamment s’assurer qu’au moins 10 patrouilles de détection d’incendie sont effectuées toutes les 24 heures. Elles devront aussi consulter les gouvernements autochtones locaux pour intégrer leur perspective à leurs plans d’intervention et de prévention dans les cas de feux de forêts.

Entre-temps, le Bureau de la sécurité des Transports continue son enquête sur les origines de l’incendie de Lytton et un possible lien avec un train de marchandises.

Transports Canada affirme travailler de concert avec les compagnies ferroviaires pour adopter de nouvelles mesures de sécurité permanentes pour prévenir les feux de forêt après le 31 octobre.

Avec des informations de Reuters