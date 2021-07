COVID-19 : L’Ontario rapporte 166 nouveaux cas et 6 décès supplémentaires

Le virus continue de perdre du terrain en Ontario. La province recense 166 nouveaux cas dimanche, soit la plus faible progression depuis le début de la 3e vague.

Santé publique Ontario rapporte également 278 nouvelles guérisons et 6 décès supplémentaires dans son bilan quoditien.

Localement, les régions sanitaires de Waterloo et Toronto sont celles qui rapportent le plus de cas (28), suivies par les régions de Peel et Grey-Bruce qui comptent chacune 18 nouvelles infections.

Le nombre de cas actifs continue de décroitre, on en compte 118 de moins que la veille pour un total qui s’élève à 1592. Depuis le début de la pandémie, 547 149 cas de COVID-19 ont été enregistrés en Ontario, et 9251 personnes sont décédées de la maladie.

Dans le système de santé, les hôpitaux rapportent 37 hospitalisations en moins comparativement à samedi, toutefois, le nombre d’admissions en soins intensifs passe à 202, soit 5 de plus qu’hier.

La province a réalisé 19 651 tests au cours des dernières 24 h.

La campagne de vaccination, elle, se poursuit : 170 537 doses ont été administrées samedi en Ontario. Ce sont maintenant plus de 55 % des adultes ontariens qui ont reçu les deux doses nécessaires à l'immunisation. La proportion de ceux ayant reçu au moins une dose reste en dessous de la barre de 80 %.

Ces données encourageantes s’inscrivent dans la tendance à la baisse observée ces derniers jours et qui permet à la province de passer à la 3e étape du déconfinement plus tôt que prévu, vendredi prochain.

La région de Waterloo, qui était jusqu’ici restée en phase 1 du plan de réouverture de la province en raison de plusieurs éclosions du variant Delta, passera finalement à la phase 2 dès lundi, à 00 h 01.