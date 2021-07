Après un an d'isolement, un lent début de saison touristique en Basse-Côte-Nord

Les contraintes sanitaires limitent la capacité des touristes à se rendre dans des localités comme Chevery, Harrington Harbour ou encore Tête-à-la-Baleine.

L'administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell Roberts, ne désespère pas. L'assouplissement des contraintes sanitaires, notamment sur le Bella Desgagnés depuis que tout le Québec est passé au niveau d'alerte vert, devrait contribuer à une saison estivale souhaitable pour l'industrie.

On a pensé, peut-être, de ne pas avoir un été en 2021 pour le tourisme. Mais heureusement, les choses ont commencé à s'ouvrir de façon plus rapide que l'on pensait. Une citation de :Darlene Rowsell Roberts, administratrice de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent

C'est la bonne nouvelle , se réjouit l'administratrice de la municipalité. J'espère que ça va permettre aux entreprises touristiques dans nos communautés d'au moins en bénéficier et de recevoir des gens chez eux , ajoute-t-elle.

L'administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Darlene Rowsell-Roberts (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Darlene Rowsell Roberts rappelle toutefois que la dernière année a été particulièrement pénible; les résidents de la Basse-Côte-Nord ont été pratiquement isolés du reste du monde. Elle précise que la majorité des gens qui arrivaient sur le territoire se déplaçaient que pour des raisons essentielles en raison du protocole de gestion des entrées sur le territoire.

C'était vraiment difficile pour les entrepreneurs touristiques. Une citation de :Darlene Rowsel lRoberts, administratrice de la municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent

Elle croit que le tourisme reste un secteur d'avenir. Les citadins recherchent des expériences comme celles que la Basse-Côte-Nord peut offrir, particulièrement l'hiver, lorsque la Route blanche facilite l'accès à la région.

Accès au territoire

L'enjeu de l'accès au territoire demeure un défi. Il n'y a pas de route , soutient Darlene Rowsell Roberts. Le Bella Desgagnés, c'est une fois par semaine , déplore-t-elle.

L'administratrice souhaite évidemment que le prolongement de la route 138 se concrétise le plus rapidement possible.

Du côté de la desserte maritime, le transport de passagers reprend à un rythme plus soutenu.

Le Bella Desgagnés ne peut toujours pas offrir un service de croisière en raison des contraintes sanitaires. Toutefois, l'achalandage est à la hausse pour son service de navette entre les différentes municipalités de la rive nord, qui a repris pour les non-résidents de la Basse-Côte-Nord, il y a quelques semaines.

Plus de 270 personnes l'ont utilisé la semaine dernière et près de 350 le feront la semaine prochaine. Les réservations sont également nombreuses pour les autres semaines du mois de juillet, même si l'achalandage reste évidemment moindre qu'avant la pandémie.

Le président-directeur général du Relais Nordik, Francis Roy, dit que l'île d'Anticosti est la destination la plus populaire en ces temps de pandémie. Selon le PDGprésident-directeur général , cet achalandage s'explique par les efforts de publicisation de l'île pour attirer davantage de touristes.

Le pdg de Relais Nordik, Francis Roy (archives). Photo : Radio-Canada

On n'avait jamais mis de restrictions vers l'île d'Anticosti, donc c'était beaucoup plus facile pour les gens de planifier leur voyage peut-être , invoque-t-il.

Les gens sont curieux. C'est une belle place, l'Île d'Anticosti, pour ceux qui y sont jamais allés. Une citation de :Francis Roy, président-directeur général du Relais Nordik

C'est la deuxième année consécutive où les activités du Bella Desgagnés sont sérieusement chamboulées par les contraintes sanitaires. Francis Roy a peu d'espoir de voir ces mesures levées durant la présence saison estivale. Il indique ne pas avoir d'indications de la part de Transports Canada en ce sens.

Avec le variant Delta, tout le monde est prudent. Je crois que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'un navire, c'est quand même un endroit qui est très confiné. Une citation de :Francis Roy, président-directeur général du Relais Nordik

C'est sûr et certain que si on avait l'autorisation pour reprendre les croisières demain matin, on mettrait la machine en marche. Ça prendrait facilement quatre semaines avant que la machine soit prête à accueillir des gens , tranche-t-il.

Le nombre maximal de passagers sur le Bella Desgagnés est limité à 50 % de la capacité du navire, soit environ 160 passagers qui peuvent prendra place à bord en même temps.

Avec les informations Denis Leduc