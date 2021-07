Un Néo-Brunswickois sur deux a reçu une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19

Plus de la moitié des résidents de 12 ans et plus du Nouveau-Brunswick ont reçu une seconde dose du vaccin contre la COVID-19. C’est donc dire que les Néo-Brunswickois ont fait les deux tiers du chemin de la dernière exigence des autorités pour lever l’état d’urgence.

Chez les 12 ans et plus, 75 % doivent avoir reçu une deuxième du vaccin contre la COVID-19 pour passer à la dernière phase du plan de rétablissement, autrement dit la phase verte. Non seulement l’état d’urgence sera levé, mais les mesures qu’il rend obligatoires aussi. Donc, les entreprises n’auront plus à suivre leur plan opérationnel et les résidents n’auront plus à porter le masque.

La province espère pouvoir passer à la phase verte le 2 août.

En conférence de presse cette semaine, la ministre de la Santé Dorothy Shephard a été catégorique. Il n’y aura pas de mesures sanitaires additionnelles une fois le passage à la phase verte. Seule exception, les foyers de soins prendront deux semaines de plus pour passer à la phase verte. La province élabore un guide pour qu’ils puissent reprendre leurs activités de manière graduelle et en toute sécurité.

Pas que le taux de vaccination

Si le taux de vaccination est une condition charnière, elle n’est pas la seule qui permettra un retour à la vie normale . Les risques et le taux d’hospitalisation doivent demeurer bas.

Toutes les zones sanitaires de la province sont en phase jaune depuis plus d’un mois.

Selon les données de samedi, une seule personne est à l’hôpital en raison de la COVID-19 et elle n’est pas à l’unité des soins intensifs.

Le Nouveau-Brunswick n’a pas annoncé de nouveau cas samedi. En juillet, la province n’en a rapporté que six nouveaux. Toujours selon les données de samedi, les autorités dénombrent six cas actifs.