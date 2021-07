Le milliardaire Richard Branson décolle vers l'espace ce matin

M. Branson devait décoller du Nouveau-Mexique à 9 h (heure normale de l’Est), mais le décollage a finalement été repoussé à 10 h 30 pour des raisons météorologiques. Avec trois de ses employés, M. Branson montera à bord d'un vaisseau-fusée qui sera pour le décollage attaché un avion à double fuselage.

À 15 km d’altitude, et après une heure de vol, le vaisseau qui accueille le milliardaire de 71 ans, se détachera et allumera ses moteurs avant d’entamer une ascension supersonique jusqu’à 90 km de la Terre, avant de redescendre en planant. Les passagers pourront alors expérimenter le fait d’être en apesanteur.

L'équipage voyagera donc aux limites de l’atmosphère terrestre et de l’espace. En effet, selon la Fédération aéronautique internationale, l’espace débute à partir de la ligne de Karman qui se situe à 100km au-dessus du niveau de la mer.

L'avion piloté de M. Branson est déjà allé aux frontières de l’espace à trois reprises (en 2018, 2019 et mai 2021), mais sans M. Branson qui verra donc son rêve se concrétiser, 17 ans après la création de Virgin Galactic. Et après aussi de nombreuses péripéties, puisqu’en 2014 l’explosion d’un des vaisseaux de l'entreprise avait causé la mort d’un pilote.

À 15 km d’altitude, et après une heure de vol, le vaisseau V.S.S Unity, qui accueillera le milliardaire de 71 ans, se détachera et allumera ses moteurs. Photo : Getty Images / Gene Blevins/AFP

Quand j'étais enfant, je voulais aller dans l'espace. Quand cela semblait peu probable pour ma génération, j'ai enregistré le nom Virgin Galactic avec l'idée de créer une compagnie qui rendrait ça possible , a écrit en ligne cette semaine M. Branson.

C'est incroyable où une idée peut vous mener, peu importe à quel point elle peut tout d'abord sembler folle. Une citation de :Richard Branson

Selon Kate Howells, consultante canadienne pour The Planetary Society, une organisation sans but lucratif dédiée à la recherche en astronomie et en aéronautique, l’ère du tourisme spatial est à nos portes.

Faire avancer la recherche

Auparavant, le seul moyen pour les touristes d'aller dans l'espace était de se rendre à la Station spatiale internationale. Et cela ne s'est pas produit depuis de nombreuses années , a-t-elle déclaré à CBCCanadian Broadcasting Corporation . Si les voyages dans l'espace deviennent plus abordables et plus fréquents, les chercheurs pourraient avoir un moyen plus rapide de voyager dans l'espace, dit-elle.

La dernière course spatiale pour nous rendre sur la lune nous a donné la technologie pour nos chaussures de course, pour nos matelas en mousse, pour nos gilets pare-balles. Une citation de :Sara Mazrouei, planétologue, à l'Université Ryerson de Toronto

J'espère vraiment qu'une fois que nous aurons dépassé le cap des milliardaires de l'espace, il y aura de la place pour d'autres genres d'expérimentation s, a-t-elle ajouté.

La course aux étoiles

Virgin Galactic prévoit faire deux nouveaux essais avant de lancer des vols commerciaux au début de 2022, une fois l’autorisation de l'agence de réglementation américaine FAA (Federal Aviations Administration) en poche. L’entreprise aurait déjà vendu 600 billets à des prix allant jusqu’à 250 000 $, mais les prix pourraient atteindre 500 000 $, selon des analystes interrogés par The Washington Post.

Le vaisseau New Shepard s'envole de son pas de tir lors d'un vol d'essai. Photo : Blue Origin

Un billet pour décoller dans la capsule New Sheppard, en compagnie du milliardaire Jeff Bezos, s’est déjà adjugé aux enchères à 28 millions $. Le décollage est prévu pour le 20 juillet, au Texas.

M. Bezos avait lui aussi des rêves de l'espace à l'enfance, a-t-il confié sur Instagram. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami , a déclaré le milliardaire de 57 ans, qui a quitté le poste de PDGprésident-directeur général d’Amazon récemment, en conservant toutefois le poste de président du conseil d’administration.

Les vols de Blue Origin durent une dizaine de minutes et se terminent par un parachutage dans le désert. Les vols de Virgin Galactic en durent une quinzaine, à partir du moment où l'appareil est relâché, et prennent fin avec un atterrissage.

En attendant Elon

SpaceX, d'Elon Musk, n'effectue pas de telles visites-éclairs. Ses capsules se rendent en orbite et il vise la planète Mars.

Il y a une grande différence entre se rendre dans l'espace et se rendre en orbite , a-t-il dit sur Twitter la semaine dernière.

La capsule Dragon, de SpaceX, qu'on aperçoit avant sa mise en orbite le 15 novembre 2020. Photo : AFP / GREGG NEWTON

Le milliardaire d’origine sud-africaine a déjà conduit dix astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale pour la NASA. Le premier vol spatial privé de sa compagnie est prévu en septembre pour un milliardaire qui a acheté une aventure de trois jours en orbite.