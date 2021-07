Val-dOr accueille la deuxième étape de la Coupe du Nord

Environ 150 participants de partout en région sont attendus à cette course qui regroupe 9 catégories, des cyclistes âgées de 5 ans et plus.

L'objectif de l'événement est d'encourager les gens à maintenir de saines habitudes de vie tout en profitant des nombreux sentiers qui sont développés dans la région.

Le club Accro Vélo de Val-d’Or sera représenté par plus de 80 jeunes adeptes de vélo de montagne.

Le président du Club Accro vélo M. Hendrix McFadden-Gingras a aussi constaté qu'il y a un engouement pour ce sport dans la Vallée-de-l’Or.

D'ailleurs, 85 jeunes reçoivent chaque semaine des formations sur la pratique du vélo de montagne à la Forêt récréative.

Il y a un engouement démontré pour ce sport. Nous dans les dernières années, le nombre d'inscriptions au niveau des cours de vélo de montagne pour les jeunes ont augmenté et même l'achalandage dans le secteur de la Forêt récréative a augmenté aussi , explique-t-il.

Les cours de vélo de montagne sont donnés pour le volet route et le volet montagne. Côté formation, à partir de l'année passée, le volet sport étude a commencé à Val-d'Or , ajoute le responsable.

Après Val-d'Or, la compétition va se transporter à Rouyn-Noranda le 15 août et Senneterre le 22 août.