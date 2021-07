Autre record Guinness pour Sébastien Roulier

Après être devenu, en 2018, le plus rapide de l'histoire à courir le marathon de Montréal en poussant une personne handicapée sur un chariot , voilà que le pédiatre et ultramarathonien Sébastien Roulier a décroché un autre record Guinness : celui du plus rapide à courir 100 kilomètres en poussant quelqu'un en fauteuil roulant.

Au mois de septembre dernier, il a parcouru ces 100 kilomètres en quelque 13 heures, incluant une pause de trois heures pour permettre à son équipier, Samuel Camirand, de se nourrir et de se reposer. Il a réalisé cette course sur le parcours officiel de la quête du sommet du mont Royal, à Montréal.

Après plusieurs mois de procédures d'homologation, c'est avec une immense fierté qu'il a appris, cette semaine, qu'il avait officiellement atteint son objectif.

Depuis le mois de septembre, j'attends ce moment-là. J'ai fait des démarches, j'ai envoyé toutes les preuves, j'ai reçu des demandes de l'organisation pour me demander d'autres preuves. Finalement, apprendre que le record est reconnu me rend très heureux. Toutefois, c'est surtout pour mon ami Samuel que j'ai poussé. Je trouvais ça très intéressant pour lui , raconte celui qui a réalisé l'exploit.

Ce n'est pas juste moi dans ce défi-là. C'est lui qui motive aussi. C'est d'offrir cette course-là à Samuel qui était important pour moi. Une citation de :Sébastien Roulier, pédiatre et ultramarathonien

Il s'est lancé à la poursuite de ce record après le report du marathon de Boston, auquel il devait prendre part avec Samuel. Il avait besoin d'un autre défi à se mettre sous la dent.

Ce 100 kilomètres-là, c'était la nouvelle aventure que je voulais lui proposer, puis il est embarqué à 100 miles à l'heure. Une citation de :Sébastien Roulier, pédiatre et ultramarathonien

Sébastien Roulier et Samuel Camirand lors d'une course disputée en pleine pluie battante. Photo : Sébastien Roulier

Un processus complexe

La catégorie dans laquelle l'ultramarathonien a décroché ce record n'existait pas auparavant. Celui-ci a donc dû passer par un processus des plus complexes afin de faire reconnaître l'épreuve et le parcours à l'organisation des records Guinness.

C'est moi qui ai fait ajouter cette catégorie, parce qu'il y avait le marathon le plus rapide en poussant quelqu'un et une course de 24 heures où on essaie de faire le plus de kilomètres, mais il n'y avait pas quelque chose d'intermédiaire. Ils ont accepté la catégorie au début de l'année 2020, donc j'ai établi la toute première marque, avec 13 heures de course , explique le coureur.

Son nom dans le livre ?

Maintenant qu'ils ont le record en poche, Samuel et Sébastien ne peuvent s'empêcher de penser au prestigieux livre des records Guinness. Pour les deux coéquipiers de longue date, voir leur nom apparaître sur une des pages serait un rêve devenu réalité.

Ils font une sélection des records qui apparaissent. [...] C'est sûr que pour la prochaine édition du livre, on va aller feuilleter pour voir si nos noms ou des photos y sont. Déjà, sur le belvédère, quand on a terminé l'an passé, on a un peu célébré ça. Puis, tout le monde est bien heureux qu'on ait enfin ce record officiel , indique Sébastien Roulier.

Celui-ci semble d'ailleurs prendre goût à la chasse aux records Guinness. Son prochain défi : courir le plus de kilomètres possible en 24 heures, le tout en poussant 40 personnes différentes en fauteuil roulant. Le record à battre est de 161 kilomètres.

J'ai comme l'impression que j'ai les compétences pour battre cette marque. Il ne reste qu'à planifier le moment. Une citation de :Sébastien Roulier, pédiatre et ultramarathonien