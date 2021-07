Crise du logement dans la Vallée-de-la-Gatineau

La situation est telle que les citoyens ne parlent plus de pénurie, mais bien de crise du logement.

Un incendie a récemment ravagé un immeuble à logements de Maniwaki.

Une partie de la petite poignée de logements toujours disponibles dans la municipalité est donc partie en fumée comme bien des espoirs d’enfin trouver un logement abordable et adéquat pour bien des citoyens.

Des familles à la rue

Auparavant, les personnes incapables de se loger dans la MRCMunicipalité régionale de comté étaient généralement des personnes seules et plus âgées. Ce sont maintenant des familles entières qui ne trouvent pas de logement, remarque Danielle Beaudry, coordonnatrice à l'Association de solidarité et d'entraide communautaire en défense collective des droits.

On est toujours en crise ici. Une citation de :Danielle Beaudry, coordonnatrice de l'Association de solidarité et d'entraide communautaire en défense collective des droits

L’organisme pour lequel Danielle Beaudry travaille a notamment le mandat d’accompagner les citoyens dans leurs recherches de logements, mais depuis plusieurs mois, son travail a changé.

Elle raconte que l’association reçoit régulièrement des appels de détresse de citoyens qui n'ont que quelques jours avant d’aboutir dans la rue et qui demandent de l’aide pour se loger immédiatement.

On a les mains liées [...] On a beau essayer de trouver des logements avec l’Office de l’habitation, avec les coopératives qui existent ici, dans la région, mais il n’y en a pas. Il y a des listes d’attente , raconte-t-elle, impuissante.

Danielle Beaudry est coordonnatrice à l'Association de solidarité et d'entraide communautaire en défense collective des droits. Photo : Radio-Canada

Logements insalubres

Il manque de logements sociaux et les coûts des loyers sont trop élevés. À cela, on ajoute la pandémie qui a créé un effet de rareté du logement puisque plusieurs ont décidé de déménager en campagne ou de venir habiter dans leur résidence secondaire, autrefois louée.

D’autant plus qu’il n’y a que très peu de nouvelles constructions et donc, que la plupart des immeubles à logements sont vieux et en décrépitude.

On demande aux gens moins nantis de payer un prix exorbitant, mais en plus, de vivre dans des taudis. Une citation de :Danielle Beaudry, coordonnatrice, Association de solidarité et d'entraide communautaire en défense collective des droits

Il y a des plastiques partout au plafond pour empêcher l’eau de couler dans le salon. Les caves sont pleines d’eau et il y a des enfants qui y dorment. C’est vraiment épouvantable. Les maisons sont vraiment insalubres , décrit Manon Brouillard, une résidente de Maniwaki sans domicile fixe.

Manon Brouillard est une résidente de Maniwaki. Photo : Radio-Canada

Profitant de la forte demande et du peu d'offres en logements, les propriétaires ne prennent pas soin des appartements et sont sélectifs, note-t-elle.

Ça fait plus de huit mois que je cherche un logement. On nous ferme la porte au nez parce qu’on a des enfants, parce qu’on a des animaux. J’ai été refusée à trois logements parce que j’ai un bébé chien.

Je vivais dans mon auto. Mes petites-filles m’appelaient pour me demander quand elles pourraient venir chez moi. Je ne sais même pas comment remplir les formulaires d’assurances d’auto parce que je n’ai pas de maison, je n’ai pas d’adresse , raconte Madame Brouillard.

Incapable de se trouver un chez soi, elle se promène d’un logement temporaire à l’autre. Ce que je trouve le plus difficile, c’est de me retrouver à la maison d’hébergement pour femmes violentées alors que je ne vis pas de violence. Je suis dans la rue , confie-t-elle, les larmes aux yeux.

Cindy Saumur se retrouve également dans cette situation, à Maniwaki. Depuis que j’ai 17 ans, je suis en appartement. J’ai toujours travaillé, toujours pris soin de mon appartement, toujours été indépendante , dit-elle.

Cindy Saumur est une résidente de Maniwaki. Photo : Radio-Canada

Cela fait maintenant quatre ans que ses recherches sont infructueuses.

J’ai été obligée de retourner chez mes parents [et] d’aller chez des amis parce que je ne suis pas capable, à 30 ans, de me trouver un nouveau logement à cause des prix.

Des citoyennes comme Manon Brouillard et Cindy Saumur, il y en a des dizaines dans la MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau.

Pour Danielle Beaudry, de l’Association de solidarité et d'entraide communautaire en défense collective des droits, il est plus que temps que les gouvernements investissent dans la construction de logements sociaux à l’extérieur des centres urbains.

Avec les informations de Rémi Authier