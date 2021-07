Les artistes et les spectateurs ont été au rendez-vous pour le 38 e Festival en chanson de Petite-Vallée, après un an de pause.

L'événement avait été annulé l'année dernière en raison de la pandémie.

Cette année le festival a pu se tenir en formule adaptée au contexte sanitaire tout en gardant son essence, soit la proximité entre les artistes et les festivaliers.

On était rendus épuisés de faire des trucs devant nos lentilles de iPhone. On voulait jouer devant des êtres vivants en chair et en os. Une citation de :Louis-Jean Cormier, auteur-compositeur-interprète

L'auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier, un habitué du festival, se réjouit de retrouver la scène et les spectateurs en présence physique, malgré les mesures sanitaires à respecter sur place.

Louis-Jean Cormier, est chef de meute de la marée du loup à Petite-Vallée. Photo : Fête nationale / YAN TURCOTTE

Cette espèce de communion-là, qui était désirée, qui était en attente depuis longtemps, puis qui là est en train de la revivre , relate Cormier.

Quelques défis se sont tout de même présentés aux organisateurs de l'événement. Pour le directeur général et artistique du festival, Alan Côté, le changement des consignes sanitaires des derniers mois en a été un. Les consignes s'allégeaient, on avait plus de possibilités d'amener du monde dans les salles, le plan marchait lui pour les petites jauges, après, ok, ça prend bien plus de bénévoles , raconte-t-il.

C'est une cinquantaine de spectacles qui ont été présentés au cours des dix jours de festivités.

Retour en salle d'ici quelques années

Rappelons que le théâtre de la vieille forge, où se tenait auparavant le festival, a été la proie des flammes en 2017 et que depuis le festival se tient sous des chapiteaux.

Site de la Vieille Forge du Festival en Chanson (archives) Photo : Radio-Canada

Il pourrait toutefois y avoir un retour en salle d'ici quelques années. Le gouvernement a annoncé un peu plus tôt cet été, près de 10 millions de dollars pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge.

Avec les informations de Bruno Lelièvre