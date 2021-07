Reprise du train l’Océan : plusieurs questions en suspens

Un premier départ d’Halifax se fera le 11 août et un de Montréal le 15 août. Un retour attendu, alors que le service du train Océan avait été interrompu il y a 16 mois.

Le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, croit que l’annonce du retour du service est une bonne nouvelle. Mais tout n’est pas réglé, selon le député vert.

Il faut rapidement se virer vers le futur et dire comment faire pour améliorer le service. Comment est-ce que l’on donne envie aux gens de prendre ce service-là, comment on augmente le nombre de personnes qui prennent le train, et comment on le rend plus disponible et plus efficace , déclare-t-il.

Même son de cloche pour le président de Transport Action Atlantic, Ted Bartlett, qui estime que les problèmes de la compagnie ferroviaire demeurent nombreux.

Tous les wagons de la flotte sont arrivés à la fin de leur vie utile. Des tronçons du chemin de fer nécessitent également des travaux importants et il n’y a toujours aucun plan de financement pour résoudre ces problèmes , dit-il.

Services restreints

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, se dit conscient des problématiques entourant le train Océan.

C’est important de trouver quelles seront les améliorations à apporter et quels sont les services supplémentaires que la compagnie pourrait offrir , a-t-il déclaré. J’aimerais vraiment voir VIA Rail jouer un rôle plus important dans la région.

Le ministre des Transports Omar Alghabra. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Pour le moment, un seul trajet aller-retour sera offert chaque semaine sur le train Océan. C’est donc avec des services restreints que l’aller-retour interprovincial va s’effectuer.

La liste des arrêts reste floue, alors que les villes desservies n’ont pas été toutes annoncées. De nouveaux protocoles de santé-sécurité seront également déployés, comprenant des mesures de distanciation sociale ainsi que des systèmes de ventilation améliorés.

Le train l’Océan avait considérablement réduit ses trajets, et ce même avant l’arrivée de la pandémie.

Selon Ted Bartlet, il faut maintenant seulement un peu de volonté politique pour assurer la survie de VIA Rail dans les provinces maritimes.

D’après le reportage de Jérémie Tessier-Vigneault