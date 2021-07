La finale de l'Euro à Londres sous l'ombre du variant Delta

Italie et Angleterre s'affrontent aujourd’hui devant 65 000 spectateurs, au stade de Wembley près de Londres, où la capacité a été portée à 75 % en ce jour déjà historique pour l'équipe d'Angleterre, en finale d'une compétition pour la première fois depuis 1966.

Ce n'est pas tant le stade lui-même qui inquiète les spécialistes que les rassemblements, surtout ceux en intérieur, que cette grande fête du ballon rond va engendrer, en particulier au Royaume-Uni où presque toutes les restrictions ont été levées et où 30 000 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés sur la semaine écoulée.

Dans un pays rattrapé par le variant Delta de la COVID-19, les Anglais vivent une parenthèse sportive enchantée que certains espèrent prolonger dans la nuit londonienne, sans forcément se préoccuper des gestes barrières, malgré les mises en garde des autorités.

Je demande instamment aux gens de ne pas se rassembler en grand nombre , a martelé dans un communiqué le commissaire adjoint Laurence Taylor, de la police de Londres.

La fête malgré tout

Au pays du football , l'excitation est à son comble, malgré le rebond de l'épidémie de COVID-19, et la sélection des Three Lions a pu s'en rendre compte dès samedi, escortée à la sortie de son camp de base par des partisans en liesse, agitant leurs drapeaux et hurlant leurs encouragements.

Voir les supporters dans la rue et l'accueil qu'ils nous ont réservé quand nous sommes arrivés à l'hôtel et quand nous avons quitté St George's Park, cela nous montre à quel point l'opportunité est énorme , a apprécié le capitaine Harry Kane, qui rêve de succéder au Portugal de Cristiano Ronaldo au palmarès.

Des partisans anglais célèbrent la victoire de leur pays qui se retrouve en finale de l’Euro pour la première fois dans l’histoire de la compétition. Photo : Getty Images / Dan Kitwood

La presse anglaise est, sans surprise, déchaînée: La fierté de l'Angleterre , titre le Sunday People sur sa Une où apparaissent le sélectionneur Gareth Southgate, ses joueurs et un lion rugissant, We Kane be heroes (On peut être des héros) renchérit l'édition dominicale du Mirror en jouant sur le nom d'Harry Kane.

Le capitaine anglais, représenté en général romain, s'affiche aussi en Une du Daily Star avec une injonction: Tout un pays fier vous regarde les gars, le temps est venu d'entrer dans l'histoire! .

En Italie, plus de retenue, même si la Gazzetta dello Sport demande à sa Nazionale Faites-le , tandis que pour Il Messagero L'Europe encourage l'Italie . Pour la Stampa, l'Italie rêve , avec côte à côte le sélectionneur italien Roberto Mancini et Matteo Berrettini qui dispute dimanche à Londres la finale du tournoi de Wimbledon.

En Italie aussi, le bel Euro des Azzurri a fait ressurgir le doux parfum des Nuits magiques , ces soirées du Mondial-1990 à domicile restées dans la mémoire collective. Impossible de prédire sur quelles joues couleront les larmes de joie et de tristesse, tant l'issue du sommet apparaît incertaine.