L'art de la céramique à l'avant-plan

L'exposition Céramystic permet de mettre en valeur les artisans de la région. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Ce sont une trentaine de céramistes professionnels, ainsi qu’une dizaine de céramistes émergents qui se sont retrouvés pour exposer et vendre leurs œuvres d’art.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les poteries sont présentées au public sur plusieurs stands au centre d'art Rozynski. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Selon la directrice générale du centre d’art Rozynski, Aude Gendreau-Turmel, le confinement a donné envie aux gens de sortir. La céramique connaît un regain de popularité ces dernières années, l’expo-vente Céramystic le confirme.

Je pense qu’il y a un intérêt, déjà pour le local. Les choses faites main aussi. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt de ce côté-là. Une citation de :Aude Gendreau-Turmel, directrice générale, centre d'art Rozynski

La quarantaine d’artisans sur place ont été victimes de son succès, plus de 80 000$ de vente ont été atteints, l’inventaire a dû être regarni avant la fin de l’événement.

Après la première fin de semaine, on a atteint le niveau de vente qu'on avait en 2019. Puis là on est rendu, on l'a doublé maintenant, a mentionné Aude Gendreau-Turmel. Il reste encore une belle journée samedi puis une journée dimanche.

Un court sentier était proposé aux visiteurs pour découvrir quelques œuvres d'art, comme celle visible sur la photo ci-dessous, intitulée Les Migrants, de l'artiste Lise Fortin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Cette œuvre, Les migrants de Lise Fortin, est celle qui marque le plus le monde Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

La passion de la céramique

L’objectif du centre d’art Rozynski est de redonner ses lettres de noblesse à cet art qu’est le travail de la céramique. Maintenant dotée de l’un des rares fours à gaz à usage public au pays, la direction a bon espoir d’y arriver.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Blanche et Adèle sont deux jeunes filles qui ont pu être initiées à la poterie. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Pour les céramistes présents, l’engouement est bien visible.

Y'a un engouement qui est là, a déclaré le céramiste et président du conseil d’administration du centre d’art Rozynski, Marco Savard. Il y a de nouvelles façons de faire, il y a le milieu des arts visuels qui s'intéresse de plus en plus à ce matériau-là. Donc pour nous c'est un plus.

Pour deux finissants céramistes, l’engouement porté à leur art est un gage d’espoir. Christian Larochelle et Michelle Lavallée se disent heureux de pouvoir recevoir des avis sur leur art.

Quand on passe de longs mois d'hiver dans notre atelier, on ne voit personne , a souligné Christian Larochelle.

D'après le reportage d'Arianne Béland