Les producteurs laitiers de l’est ontarien espèrent une hausse de la demande

La réouverture des salles à manger en Ontario, qui sera possible dès vendredi prochain, donne espoir aux producteurs laitiers de l’est ontarien qu’ils connaîtront un accroissement de la demande pour leurs produits.

Ça annonce un retour un peu plus à la normale pour la production laitière , résume Danik Lafond, directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens (UCFO).

La demande en fromage, en crème ou en beurre devrait augmenter selon le P5, un regroupement d’offices laitiers de cinq provinces de l'est du pays.

Ces produits sont parmi ceux qui sont les plus souvent demandés par le secteur de la restauration, fait remarquer M. Lafond. L’Ontario passera à la 3e et dernière étape de son plan de déconfinement, le 16 juillet, ce qui permettra la réouverture des salles à manger.

Cette augmentation va probablement permettre d’améliorer la situation financière et, peut-être, de combler les pertes qu’on a eues en début de pandémie. Une citation de :Danik Lafond, directeur général de l'Union des cultivateurs franco-ontariens

Marc Quesnel, producteur laitier de Moose Creek, dans l’Est de l’Ontario, se prépare à une augmentation même s’il évite de se réjouir trop vite.

On se prépare un peu à ça. On a vendu quelques vaches de moins pour [répondre] à la demande si elle est là , dit-il.

Il y a quand même eu un peu de lait qu’il a fallu jeter , se rappelle-t-il au sujet de l’effet du début de la pandémie, au printemps 2020, sur les producteurs laitiers.

Marc Quesnel, producteur laitier de Moose Creek (archives) Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Ceux-ci avaient reçu la directive, en vertu du système de gestion de l’offre, de réduire leur production en prévision de la crise de la COVID-19 qui se profilait à l’horizon.

Au cours des derniers mois, la demande s'est toutefois accrue, selon ce qu’observe le P5. On s’attend à ce que l’automne soit porteur de nouvelles encore meilleures.

Ce qui est prévu, depuis l’annonce des trois phases de déconfinement [de l’Ontario], c’est une augmentation de la production. Les producteurs peuvent donc produire un peu plus de lait que ce qui est déterminé au quota , ajoute M. Lafond.

Les producteurs pourraient ainsi amortir les pertes économiques du début de la pandémie, à condition que la demande suive bel et bien une tendance à la hausse dans les prochaines semaines.

M. Quesnel souligne qu’il reste encore de l’incertitude avant qu’un réel retour à la normale ne se confirme.

On se demande encore si c’est la fin de la COVID qui est devant nous ou s’il n’y a pas une quatrième phase [de la pandémie] qui s’en vient. On espère bien que non.

Avec les informations de Rosalie Sinclair