Des poubelles marines flottent sur la rivière des Outaouais

La poubelle marine, appelée seabin en anglais, est une poubelle de 50 par 180 centimètres qui flotte sur l'eau. L'appareil pompe l'eau environnante et les débris dans un sac-filtre à mailles. Ensuite, l’appareil ne refoule que l'eau et garde captifs les débris.

Il doit être branché sur une prise électrique pour fonctionner et doit être vidé quotidiennement.

C'est la deuxième année que les poubelles marines flottent au quai du Nepean Sailing Club tout l’été, c’est-à-dire, de mai à novembre. Les poubelles piègent entre 5600 et 9200 débris pendant cette période, selon les chercheurs.

C'est le premier dispositif de récupération des déchets du genre à Ottawa. Cela nous permet aussi de voir ce qui se passe dans notre eau , explique Melanie Abdelnour, instigatrice du projet et enseignante de première année au district scolaire Ottawa-Carleton.

Un petit projet devenu grand

Deep Blue Cleanup, l'organisation caritative qui a téléporté le projet dans la capitale nationale, a commencé comme un petit projet père-fille, indique Mme Abdelnour, qui dirige maintenant l'organisation.

Je rendais visite à mes parents... Mon père m’a dit "Regarde ça !" et il m'a montré une vidéo des poubelles du projet Seabin , raconte l'enseignante.

Le concept les a tout de suite interpellés. Le duo père-fille a décidé de créer son propre projet, c’est-à-dire un organisme à but non lucratif qui s'associe à des clubs de voile et à des écoles afin de réduire la pollution dans l’eau.

L’objectif est de faire une pierre deux coups. Tous participent à l’installation et l’entretien des poubelles marines et les élèves sont sensibilisés aux enjeux liés à l’environnement.

Si les enfants viennent et voient par eux-mêmes ce qu'il y a dans l'eau, ils seront plus enclins à prendre soin de leurs cours d'eau , explique Melanie Abdelnour.

Principal déchet : le plastique

Des chercheurs de l'Université Carleton se sont joints au projet pour analyser les déchets amassés. La chercheuse principale, Vanessa Fiore, prélève des échantillons et en analyse le contenu.

Selon elle, les pellicules de plastique sont les déchets les plus courants tels que des sachets de thé, des sacs de Doritos, des cotons synthétiques, des fibres de plastique et même des emballages de produits écologiques.

Ces poubelles permettent aussi de capturer de minuscules morceaux de plastique mesurant moins de cinq millimètres de diamètre appelés les microplastiques.

La pollution plastique est soumise à des forces mécaniques dues à l'action des vagues, aux courants et aux rayons UV du soleil, qui la décomposent en morceaux de plus en plus petits , explique la chercheuse de l’Université Carleton.

Avec les informations de Priscilla Ki Sun Hwang de CBC