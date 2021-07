La SQ demande la vigilance des Gaspésiens pour retrouver une femme portée disparue

Selon la porte-parole de la SQSûreté du Québec , Ann Mathieu, Mme Grenier connaît des gens qui habitent la Gaspésie. Ses proches ont des raisons de croire qu'elle pourrait y être, mais il ne s'agit que d'une hypothèse , précise Mme Mathieu.

Évidemment, à ce moment-ci, on n'écarte aucune piste. Ce pourquoi on demande aux Gaspésiens d'être vigilants. Une citation de :Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec

Mme Grenier est âgée de 67 ans. Elle a été vu pour la dernière fois le 17 juin dernier sur la rue Briand, à Vaudreuil-Dorion.

Elle mesure 1,65 m (5pi 5po), pèse environ 56 kg (125 lbs) et a les cheveux mi-longs teints en noir. Elle a les yeux noisettes et a une cicatrice apparente sur l'un de ses poignets, selon la SQSûreté du Québec . Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et pour sa sécurité.