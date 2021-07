Ramassez vos crottes de chien pour l’environnement, rappellent des experts

Des experts demandent aux propriétaires de chiens de récupérer les crottes de leurs animaux de compagnie et de les jeter dans des poubelles appropriées pour éviter de produire des gaz à effet de serre ou de diffuser des pathogènes dans les cours d'eau.

Depuis 2016, la Ville de Vancouver mène un projet pilote de collection d’excréments de chien. En 2020, ce programme a permis d'empêcher 31 tonnes d'excréments de se retrouver dans des décharges et ainsi les transformer en fertilisant ou en carburant.

Une grande partie du problème reste encore à régler, souligne Bill Droeske, qui dirige l’entreprise Scooby's Dog Waste Removal.

En ce moment, on récupère peut-être 10 % des crottes de chien par rapport aux décharges de Vancouver, dans les poubelles qui servent au traitement , dit-il.

Décomposition limitée

Lorsque les excréments de chiens se retrouvent dans les dépotoirs à ordures, ils ne peuvent pas bien se décomposer en composte, renchérit Love-Ese Chile, chercheuse en bioplastiques et dirigeante du groupe de recherche et consultant Grey to Green Sustainable Solutions.

Les déjections des chiens ont beaucoup d’humidité, explique-t-elle. Dans les environnements sans oxygène des dépotoirs, ils vont se dégrader pour former du méthane et de l’eau. Rejetés dans l’environnement, ils produisent des gaz à effet de serre, qui contribuent au problème climatique.

Bill Droeske gère les vide-ordures destinés aux déjections canines dans huit municipalités du Lower Mainland, dont Vancouver et les parcs du Grand Vancouver, de la collecte de leur contenu à leur transformation en fertilisant ou en carburant. Selon lui, tous les parcs à chiens de Vancouver devraient en avoir.

La Ville de Vancouver indique n’avoir pas l'intention d’étendre le projet pilote de collection des déjections canines, pour le moment, dans un courriel à CBCCanadian Broadcasting Corporation /Radio-Canada.

Dans d’autres municipalités, ces poubelles semblent être plus communes, indique Bill Droeske. Dans le secteur de North Vancouver, par exemple, il souligne que tous les parcs à chien en ont au moins une. Un succès qui serait lié à une campagne de sensibilisation des communautés dans le secteur, selon lui.

Ramasser, tout court

Les micro-organismes présents dans les déjections des chiens peuvent également avoir un impact sur la qualité des eaux, renchérit l’ingénieure en déchets solides du Grand Vancouver, Karen Storry.

Si vous les laissez dans l’environnement, ils ont des pathogènes et l’E. coli qui peuvent trouver leur chemin dans les ruisseaux, les rivières et endroits où on ne veut pas qu’il y ait des pathogènes , indique-t-elle.

Elle encourage donc les propriétaires qui n’ont pas accès aux poubelles rouges, destinées aux déjections canines, à tout de même les jeter dans les ordures régulières.

D'après les informations de Veronika Khvorostukhina