En juillet, plusieurs femmes autochtones accèdent à des postes de leadership au Canada

Cette semaine, RoseAnne Archibald est devenue la première femme élue cheffe de l'Assemblée des Premières Nations (APN) du Canada et Mary Simon a été choisie comme première Autochtone gouverneure générale du Canada. Plus tôt ce mois-ci, Kahsennenhawe Sky-Deer, a accédé au poste de première femme grande cheffe de Kahnawake.

Ces récents développements mettent en lumière le rapport entre les femmes autochtones et le pouvoir.

On est en train de démontrer [...] que les femmes étaient prêtes, mais maintenant c’est plusieurs personnes qui sont prêtes à les appuyer parce qu’elles ont été élues , fait valoir l'ex-commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées (ENFFADA), Michelle Audette.

De son côté, le directeur des affaires publiques et communications stratégiques de l’entreprise de consultation autochtone, Acosys Services Conseils Inc., Éric Duguay, rappelle que la place des femmes dans les sociétés traditionnelles a toujours été importante . Elles étaient les gardiennes du territoire , ajoute-t-il.

Un passé marqué par le colonialisme

Selon M. Duguay, la Loi sur les Indiens qu’il qualifie de raciste et sexiste a trop longtemps empêché les femmes d’accéder au pouvoir.

Dans les sociétés iroquoiennes qui sont des sociétés matrilinéaires, quand il y avait des épousailles, c’était l’homme qui intégrait la famille de la femme. Par la suite, avec les structures plus occidentales ou européennes ce pouvoir-là s'est estompé avec la mise en place des conseils de bande. Une citation de :Éric Duguay, directeur des affaires publiques et communications stratégiques de l’entreprise de consultation autochtone, Acosys Services Conseils Inc.

Michelle Audette témoigne de son propre vécu en revenant sur le processus de nomination à l’ APNAssemblée des Premières Nations . Pendant longtemps, on a eu à plusieurs reprises, et j’ai même coprésidée ces assemblées-là, des candidates avec des curriculum vitae et des expériences incroyables et chaque fois, c’était toujours non, ce ne sont pas ces femmes-là qui vont briser le plafond de verre.

Selon elle, les femmes doivent briser le doute, et les récents postes de leadership occupés par des femmes autochtones montrent que c’est faisable.

C’est un monde d’hommes. Je ne veux pas sous-estimer et je ne veux pas mettre dans l’ombre toutes ces femmes-là qui sont conseillères élues ou qui ont une influence importante, mais si on se met à compter les femmes cheffes ou grandes cheffes, notre mois vient de démontrer que ça commence maintenant. Une citation de :Michelle Audette, ex-commissaire de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées (ENFFADA)

Avec les informations de Madeleine Blais-Morin et Laïssa Pamou